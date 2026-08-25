A pocas semanas de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, las especulaciones sobre quién se consagrará como ganador comenzaron a crecer. En medio de los rumores que rodean al reality de Telefe, Ángel de Brito hizo un comentario que rápidamente llamó la atención.

Desde el inicio de esta edición, los fanáticos estuvieron debatiendo en redes sociales sobre la transparencia del programa y la posibilidad de que determinadas decisiones de producción puedan influir en el desarrollo del juego. A su vez, la presencia de participantes conocidos reavivó polémicas especulaciones.

Una de las principales teorías que circula sostiene que Sol Abraham sería la gran favorita para quedarse con el título. En ese contexto, una declaración de De Brito en LAM generó todavía más suspicacias. ¿Está todo arreglado?

Foto: Instagram (@angeldebritooki)

EL ANUNCIO DE ÁNGEL DE BRITO QUE GENERÓ REVUELO

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló que la final de Gran Hermano: Generación Dorada tendrá lugar el próximo 14 de septiembre. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que agregó inmediatamente después al hablar del programa especial previsto para el día siguiente.

“El 15 hay un programa especial con la ganadora... que es un Sol. Eso dicen”, disparó el conductor de LAM, con picardía. Laura Ubfal estaba presente cuando De Brito realizó el comentario y, ante sus palabras, se limitó a sonreír. La reacción de la periodista especializada en Gran Hermano fue interpretada por algunos como un gesto que podría respaldar la información, aunque ninguno de los dos confirmó de manera explícita que Sol Abraham vaya a ganar.

Sol Abraham, ¿la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada? (Captura: Telefe)

QUIÉN ES SOL ABRAHAM, LA POSIBLE GANADORA DE GRAN HERMANO

Sol Abraham no es una desconocida para los seguidores históricos del reality. La participante formó parte de Gran Hermano 2011, edición en la que compartió la casa con Emanuel Di Gioia, Emiliano Boscatto y Cristian U. En aquella oportunidad, mostró un perfil mucho más tranquilo y consiguió llegar a la instancia decisiva de una edición marcada por los conflictos y la tensión entre sus participantes.

Sin embargo, su regreso en Gran Hermano: Generación Dorada mostró una faceta completamente diferente. Desde el comienzo del juego, Abraham se mostró mucho más combativa y protagonizó distintos cruces y discusiones. Sus declaraciones y su manera de desenvolverse dentro de la casa incluso llevaron a algunos espectadores a tildarla de soberbia.