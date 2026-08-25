Hace tres meses, Tini Stoessel tomó una decisión clave: ordenó una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y de su carrera a instancias de Rodrigo de Paul, en medio de crecientes dudas sobre cómo se administraban sus ingresos.

La revisión, según contó Marina Calabró en América TV, apuntó directamente a las sociedades vinculadas a la artista, donde su padre, Alejandro Stoessel, figura como titular o socio principal.

Foto: Prensa (Telefe)

La investigación reveló que Tini no aparece ni siquiera como contratada en esas empresas, pese a que son el eje de su actividad profesional. Según la explicación que le dieron, la estructura societaria buscaba protegerla de posibles reclamos legales, pero la cantante empezó a sospechar que algo no cerraba.

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De acuerdo a lo que relató Calabró, las ganancias generadas por esas sociedades quedaban bajo control de Alejandro Stoessel. Un punto central que marcó la panelista fue la falta de documentación que cediera formalmente los derechos de imagen de Tini a esas empresas, lo que encendió las alarmas sobre posibles irregularidades.

Para la periodista, la auditoría dejó al descubierto lo que definió como “una traición a la confianza”, ya que Tini habría firmado todo confiando en que su padre cuidaba sus intereses. En el mismo programa, Luis Ventura puso sobre la mesa la impresionante cifra que estaría en disputa.

Tini Stoessel compartió la foto más tierna con su papá Alejandro en pleno tour

“Setenta millones es la cifra que se está manejando”, aseguró el periodista, en referencia al monto que podría estar en juego en el conflicto familiar. El enfrentamiento entre Tini y su papá se profundizó cuando, según Marcela Tauro, Alejandro Stoessel le habría sugerido a su hija firmar una división de bienes antes del casamiento con De Paul, propuesta que Tini rechazó y que derivó en una fuerte discusión.

Tras ese episodio, la artista pidió incorporar un administrador externo para controlar sus cuentas, lo que habría sido el detonante de la actual interna familiar y del pedido de auditoría sobre las sociedades.

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