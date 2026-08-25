El 24 de agosto, se vivió uno de los duelos más picantes en la casa de Gran Hermano Generación Dorada: Tamara Paganini fue eliminada tras quedar en el versus final con Solange Abraham.

Lejos de las lágrimas de angustia, Tamara reaccionó a la decisión del público con euforia y con un concreto pedido: reencontrarse rápidamente con su pareja, Sebastián Cavalieri.

Gran Hermano: Tamara Paganini fue eliminada y pidió ver a Sebastián Cavalieri (captura de Telefe)

Gran Hermano: Tamara Paganini fue eliminada y pidió ver a Sebastián Cavalieri

“¡Sebastián!”, gritó la reciente eliminada ni bien Santiago del Moro le comunicó que debía abandonar la casa.

Acto seguido, se despidió de sus compañeros y expresó: “Bueno, gente, fue un placer. Alto placer. ¡No lo puedo creer! Gracias, Bro”.

En ese emotivo marco, el Big se hizo presente: “Tamara, me toca despedir no solo a una gran jugadora, sino a una gran persona. Solo te deseo cosas lindas”.

Y Paganini le respondió: “Gracias. Yo también te deseo cosas lindas. Y esta historia no termina. Chau, Bro. Te amo”.

Fiel a su estilo, Tamara se fue de Gran Hermano lanzando una sugerente frase y pidiendo a los gritos ver a su marido: “Los espero afuera con asado. Asado y otras cosas… ¡Ay, Sebastián! Abrime que lo quiero abrazar al gordo”.

“Los amo. Mentira, a algunos no, pero los amo. Chau, guachos. Hdp”, fueron las últimas palabras de Tamara antes de salir por la puerta principal.