El 18 de agosto, Mariela Prieto expresó su deseo de que Claudio “El Turco” García ingresara a Gran Hermano Generación Dorada para casarse con ella, como sucedería al día siguiente con otros participantes en el marco de las “falsas bodas”.

Ilusionada, Mariela pidió por la presencia del exfutbolista y le advirtió que, si no aceptaba, la historia entre ellos se terminaba en la vida real.

Llegó el día, la participante se vistió de novia en el reality con mayor audiencia de la Argentina y el Turco la plantó.

Su cara de tristeza fue notable y en las redes sociales dispararon duro contra García por romperle el corazón a su pareja, con quien estaba enojado por un baile sumamente sexy que ella protagonizó con Emanuel Di Gioia dentro de la casa.

El Turco García plantó a Mariela Prieto vestida de novia y estallaron las redes (captura de X)

El Turco García plantó a Mariela Prieto vestida de novia y estallaron las redes (captura de X)

El Turco García plantó a Mariela Prieto vestida de novia y estallaron las redes (captura de X)

POR QUÉ EL TURCO NO FUE A LA FALSA BODA CON MARIELA EN GRAN HERMANO

“Estoy volviendo de viaje, no sé si llego”, comenzó diciendo el Turco en el stream de Telefe, La Jugada.

Sin embargo, cuando Daniela Celis y Mica Viciconte le preguntaron si quería casarse con Mariela en el reality, su negativa fue rotunda.

“Nosotros estábamos distanciados. Después salieron cosas. No estábamos bien”, expuso horas antes de plantar a la participante de GH con el vestido de novia puesto en televisión nacional.

Y agregó que, en caso de que Prieto llegue a la final, tampoco la irá a recibir a la tribuna del programa: “La voy a esperar en mi casa”.

Por qué el Turco García no fue a la falsa boda con Mariela en Gran Hermano