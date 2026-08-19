La Joaqui dejó en claro que el romance con Luck Ra es cosa del pasado. Durante la gala de Para Ti, la cantante fue abordada por la prensa y recibió una pregunta directa sobre su presente sentimental después de la separación del artista cordobés.

El momento quedó registrado en un video que posteriormente se pudo ver en las redes sociales de Paparazzi, donde se escucha el breve pero contundente intercambio entre la artista y los periodistas.

Todo comenzó cuando le preguntaron cómo estaba después de la ruptura. Lejos de esquivar el tema, La Joaqui respondió con una frase que no dejó demasiado margen para las dudas: “Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”, afirmó, con una sonrisa plasmada en el rostro.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

Pero la pregunta que generó mayor repercusión llegó inmediatamente después. Uno de los periodistas quiso saber si todavía sufría por la separación y se lo preguntó de manera directa: “¿Ya no llorás más, Joaqui?”. La respuesta de la cantante fue breve y contundente: “No, ya cada uno hizo su vida”.

Con esas pocas palabras, La Joaqui dejó en claro que no tiene intenciones de continuar hablando públicamente sobre su relación con Luck Ra y que ambos tomaron caminos diferentes. Antes de retirarse, incluso marcó el límite con una invitación directa a cambiar de tema: “Si quieren charlamos de otra cosa”, cerró, sin vueltas.

Foto: prensa Los 40

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LA JOAQUI REVELÓ QUÉ HIZO CON LUCK RA TRAS LA RUPTURA Y SORPRENDIÓ CON SU DRÁSTICA DECISIÓN

Después de que se confirmara su separación de Luck Ra, La Joaqui rompió el silencio y habló con total sinceridad sobre cómo atraviesa el duelo amoroso. En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, la artista explicó la drástica decisión que tomó tras la ruptura y dejó en claro que el vínculo terminó en buenos términos.

Lejos de alimentar versiones de conflicto, la cantante pidió que cesen las críticas contra su expareja y aseguró que los ataques también la afectan a ella: “Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que, para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y que amé, entonces yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”, comenzó diciendo.

Consultada sobre los rumores de que había bloqueado al cantante en todas las redes sociales, La Joaqui confirmó que fue ella quien tomó esa determinación, aunque aclaró que no fue por enojo: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, que no estaba lista para dejar ir”.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

Por último, La Joaqui volvió a pedir respeto para el artista y aseguró que él también está sufriendo por el final de la historia de amor: “Me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien porque yo sé que a él esto le está doliendo mucho”, cerró, a flor de piel.