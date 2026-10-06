El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vuelve a estar en el centro de la escena. A poco más de dos meses de la boda, Ángel de Brito contó en LAM detalles sobre las internas familiares de la cantante y también habló de cuestiones económicas que rodean a la pareja.

En medio de la información que brindaba el conductor, Rocío Marengo intervino con un picante mensaje y cuestionó la mirada que suele recaer sobre las mujeres cuando se habla de acuerdos prenupciales.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

Los detalles de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Según contó Ángel de Brito en LAM, Tini y Rodrigo de Paul se casarían el 19 de diciembre y existirían algunas diferencias dentro de la familia de la cantante.

“Se casan el 19 de diciembre. Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado. Los primos están invitados pero no van a ir a la boda”, aseguró el conductor.

Además, De Brito habló de otro conflicto relacionado con una propiedad en Madrid.

“Otro de los conflictos económicos fue la casa en Madrid que De Paul quería comprar y valía 7 millones y medio de dólares. La quería comprar con Tini o que la compre Tini porque iban a vivir juntos”, contó.

El mensaje de Rocío Marengo sobre Rodrigo de Paul

En ese contexto, Ángel de Brito habló sobre la posibilidad de que Tini y Rodrigo de Paul no firmen un acuerdo prenupcial antes del casamiento.

Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado de Rocío Marengo.

“Uy, me está diciendo una barbaridad. Si no lo borra, lo leo”, anticipó De Brito al aire.

Rocío Marengo: “¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado?" (captura de América TV)

Rocío Marengo: “¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado?"

Minutos después, el conductor decidió compartir el mensaje que le había enviado la conductora de El Nueve.

“¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado? Si una chica no quiere firmar un prenupcial es una puta, ¿él está bien?”, escribió Marengo.

La conductora fue más allá y explicó el motivo de su cuestionamiento: “Es injusto que a las mujeres las midan distinto”.

Ángel de Brito coincidió con el planteo y respondió al aire: “Buen punto, Marengo”.