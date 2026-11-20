Lee tu horóscopo diario del 20 de noviembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El Sol en Sagitario amplía tus horizontes y despierta ganas de viajar y descubrir. Compartir nuevas experiencias con quien amas puede renovar la ilusión y fortalecer la confianza en pareja.

Tauro : El Sol en Sagitario te invita a revisar acuerdos, recursos compartidos y deseos profundos. Recuperar un proyecto pendiente y hablar con sinceridad puede darte seguridad para avanzar en pareja.

Géminis : El Sol en Sagitario, tu signo opuesto, ilumina las relaciones y los compromisos. Escuchar a tu pareja y decidir juntos nuevos pasos puede fortalecer la confianza y abrir nuevos caminos.

Cáncer : El Sol en Sagitario aporta entusiasmo para renovar tus rutinas y cuidar tu bienestar. Compartir responsabilidades y dedicar tiempo a tu pareja puede devolver alegría y equilibrio a tus días.

Leo : El Sol en Sagitario potencia tu creatividad y despierta el deseo de disfrutar del amor. Animarte a mostrar tus talentos y expresar sentimientos puede abrir oportunidades y renovar tus ilusiones.

Virgo : El Sol en Sagitario pone el foco en el hogar y temas familiares que necesitan atención. Organizar tus prioridades y resolver pendientes con calma puede darte estabilidad para nuevos planes.

Libra : El Sol en Sagitario favorece conversaciones, aprendizajes y acuerdos valiosos. Escuchar consejos sin perder tu criterio puede ayudarte a tomar decisiones y avanzar con proyectos compartidos.

Escorpio : El Sol en Sagitario te invita a valorar tus recursos y descubrir oportunidades. Compartir ideas con personas de confianza puede ayudarte a fortalecer tus ingresos y concretar proyectos.

Sagitario : El Sol en tu signo renueva tu entusiasmo y te anima a tomar la iniciativa. Reconocer tus talentos y fijar objetivos claros puede ayudarte a comenzar una etapa de crecimiento personal.

Capricornio : El Sol en Sagitario te invita a mirar hacia adentro y revisar lo aprendido durante el año. Cerrar asuntos pendientes y descansar puede darte claridad para preparar tus próximos desafíos.

Acuario : El Sol en Sagitario favorece amistades, proyectos colectivos y nuevas conexiones. Compartir tus ideas y colaborar con personas afines puede acercarte a oportunidades y acuerdos prometedores.