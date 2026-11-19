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Nora Colosimo fulminó a Mauro Icardi y la China Suárez tras el revés judicial contra Wanda Nara y Martín Migueles
Foto: Captura (América), Instagram (@sangrejaponesa) y Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)
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La angelita opinó sobre el rechazo de las medidas perimetrales que habían solicitado el futbolista y la actriz contra su hija y su pareja. Sin filtros, cuestionó los pedidos de protección y lanzó una picante teoría sobre la estrategia de la otra parte.Leé la nota completa