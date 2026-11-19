La guerra entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus respectivas parejas sumó un nuevo capítulo judicial y Nora Colosimo no se quedó callada. Después de que trascendiera que la Justicia rechazó las medidas perimetrales que el futbolista y Eugenia “la China” Suárez habían solicitado contra la conductora y Martín Migueles, la angelita salió a dar su opinión en LAM y fue contundente.

En medio de las versiones cruzadas sobre la resolución judicial, Nora fue consultada sobre si efectivamente habían sido rechazados los pedidos de restricción: “Entiendo que se negaron y espero que así sea porque me parece una estupidez”.

“Con tantas personas que realmente en la Argentina sufren violencia y necesitan esas mujeres el botón antipánico. ¿Te parece que la señora Suárez pida un botón antipánico contra Wanda y Mauro contra Migueles? ¡Me parece un delirio total”, agregó, tajante.

“Vuelvo a repetir lo que dije hace dos o tres programas atrás. Mi opinión es personal y muy allegada porque me toca en mi familia, es que se está desviando el tema. Son chicanas de la otra parte. Ellos necesitan liberar lo que pasó”, cerró Nora, sin filtro.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

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DE LA LUNA DE MIEL AL ESCÁNDALO JUDICIAL: LA MALA NOTICIA QUE RECIBIERON MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ EN SU ESCAPADA A URUGUAY

El amor tendrá su propio paisaje paradisíaco, pero los problemas judiciales siguen muy presentes. En medio de unos días románticos rodeados de naturaleza en Uruguay, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez recibieron un duro revés en los tribunales tras el escandaloso enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta con Wanda Nara y Martín Migueles.

Después del explosivo episodio que incluyó filtraciones de videos, intervención policial y fuertes acusaciones cruzadas, la Justicia tomó una decisión sobre las presentaciones realizadas por el futbolista y la actriz en las jurisdicciones de San Isidro y Benavídez: rechazó las medidas perimetrales que ambos habían solicitado contra Wanda y su actual pareja.

La información fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio a través de sus redes sociales: “Les rechazaron las perimetrales pedidas a Mauro Icardi y China Suárez contra Wanda y Migueles”, publicó, dando cuenta de una resolución que representa un nuevo capítulo en la interminable disputa entre las dos parejas.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

La resolución impactó directamente en la estrategia legal del jugador. Icardi había denunciado a Martín Migueles luego del tenso cara a cara que ambos protagonizaron, un episodio que también quedó atravesado por el testimonio policial que habría complicado al empresario.

El futbolista había impulsado una medida de protección para sí mismo, con el objetivo de evitar nuevos cruces con la pareja de Wanda. Sin embargo, ese planteo tampoco encontró respuesta favorable en los tribunales.

Por su parte, Eugenia Suárez tampoco consiguió avanzar con su pedido de restricción contra Wanda Nara y Martín Migueles. La actriz había recurrido a la Justicia después del violento episodio ocurrido en el barrio privado de Nordelta y de los insultos que, según su denuncia, habría recibido durante el enfrentamiento.

La defensa de la actriz y del futbolista había impulsado una denuncia por amenazas simples y manifestado su pretensión de que se aplicara una pena de entre seis meses y dos años de prisión. Sin embargo, más allá de la continuidad de esa presentación penal, el pedido cautelar fue desestimado.