Mirá lo que contaron en Nuevo Día sobre el escándalo que habría sucedido en 2021 en París.

Por más que Ángel de Brito se cuidó no dar el nombre de la persona con la que la China Suárez se habría encontrado en París, la misma noche que no consumó con Mauro Icardi, las pistas hicieron que en las redes todos apuntaran a Leandro Paredes y el futbolista se habría enfurecido con el periodista.

“Me dijeron que a Paredes le enojó sobremanera todo esto, al punto que le habría mandado un mensaje a Ángel”, afirmó Juan Etchegoyen.

“Incluso, alguien de Boca me dijo que Leandro que llamó hasta a los medios de comunicación”, continuó el panelista de Nuevo Día.

Leandro Paredes y Camila Galante están casados desde 2017 y tienen tres hijos. (Foto: Movilpress)

Entonces precisó la “charla áspera” que Paredes habría mantenido con la madre de sus hijos: “Cuando se enteró, post-entrenamiento de Boca en Buenos Aires, primero habló con Camila Galante por teléfono unos 20 minutos”.

Ahí aclaró que habría sido “su representante el que llamó a los medios para suavizar la situación”.

El gesto de Ángel de Brito con Leandro Paredes

Por otra parte, Paula Galloni destacó que Ángel de Brito sacó del feed de Instagram de Bondi el corte en el que contama el chimento sobre “el futbolista” de “ojos lindos” que habría intimado con la China Suárez en París en 2021.

A todo esto, Flavia Palmiero sumí pimienta al asunto: “Yo siento que están los deditos de Wanda Narapor todos lados...”.