La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

En medio de los escándalos que la tiene enfrentada con Wanda Nara, la China Suárez sorprendió al compartir imágenes de su estadía en Uruguay junto a Mauro Icardi. A través de sus redes sociales, la actriz mostró parte de la intimidad de la escapada romántica que estaría disfrutando con el futbolista, en un entorno alejado del ruido mediático de los últimos días.

La pareja eligió una casa de campo, rodeada de vegetación y naturaleza, para pasar unos días juntos. Entre las fotografías que publicó, la China dejó ver distintos rincones del lugar y el contacto con los animales que hay en la propiedad. En una de las postales se la puede ver acariciando a un caballo, mientras que en otra aparece él junto a otro de estos ejemplares, en medio de un paisaje verde y natural.

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Las imágenes transmitieron una atmósfera de tranquilidad y conexión con el entorno, en contraste con las fuertes polémicas que vienen protagonizando tanto ella como su pareja. Pero hubo una fotografía que llamó especialmente la atención por su tono íntimo: desde lo que parece ser la cama de la habitación, la actriz capturó parte de las sábanas y la imponente vista de un ventanal que da directamente al jardín de la propiedad.

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

LA ESCAPADA ROMÁNTICA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

“Buen día con mucho amor”, escribió la China junto a la publicación, acompañando sus palabras con emojis de corazones, uno de enamorada y la bandera uruguaya. De esta manera, dejó en claro el tono romántico de su mensaje y eligió mostrar un momento de disfrute junto a Mauro Icardi, sin hacer referencia directa a las controversias que ocupan la agenda mediática.

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La escapada se da en un momento particularmente convulsionado para la pareja ya que en los últimos días la actriz protagonizó un fuerte cruce con Wanda Nara en redes sociales, lo que terminó con una demanda por amenazas tras la publicación en Puro Show de los videos de su ida y vuelta en “la casa de los sueños”.

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

A esto se sumaron los comentarios y rumores que volvieron a relacionar a Wanda con Leandro Paredes, otro de los temas que generó repercusiones en las redes sociales. En ese contexto, la China e Icardi optaron por alejarse momentáneamente de la exposición y compartir imágenes de su estadía en Uruguay.

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a Uruguay (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

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