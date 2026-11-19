Se acerca uno de los eventos más esperados del año para el mundo del espectáculo y las redes sociales. Los Más Clickeados 2026 ya tienen fecha de entrega y Ciudad Magazine prepara una nueva edición de los premios que reconocen a las personalidades que despertaron mayor interés entre el público durante los últimos meses.

La ceremonia se realizará el sábado 5 de diciembre y tendrá a Pampito como uno de sus conductores. El propio periodista fue el encargado de anunciar la llegada de una nueva edición durante su conducción en Puro Show, donde invitó a los espectadores a sumarse a la votación.

“Falta muy poco para que se entreguen nuevamente Los Más Clickeados 2026. Pueden votar en algunas categorías en Ciudad.com. Ahí pueden entrar a la parte de Los Más Clickeados y muy pronto se entregan los primeros en Ciudad Magazine. Así que estamos muy contentos de que se celebre nuevamente Los Más Clickeados”, expresó.

Desde su creación en 2011, estos premios se convirtieron en un clásico de Ciudad Magazine y distinguen a los famosos que protagonizaron las noticias más leídas y generaron mayor repercusión entre los lectores.

Foto: Movilpress

A quiénes reconocen Los Más Clickeados 2026

La nueva edición tendrá una propuesta que reúne a diferentes protagonistas del entretenimiento. Además de las figuras tradicionales de la televisión y el espectáculo, los premios ponen el foco en el crecimiento de los nuevos formatos digitales.

Entre los reconocidos estarán personalidades de la farándula, conductores, humoristas, referentes del streaming y creadores de contenido de las principales redes sociales.

Este año se entregarán 30 premios a distintas figuras y un galardón especial de Oro a la Figura del Año, cuya identidad todavía no fue revelada.

La propuesta busca reflejar los temas, personajes y fenómenos que marcaron la agenda del entretenimiento durante 2026, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales.

Las fotos de los looks de los famosos en Los Más Clickeados 2022 (Fotos: CiudadMagazine.com)

Los Más Clickeados 2026: quiénes son los nominados y cómo votar

La votación ya está disponible en algunas categorías a través de la página oficial de Ciudad.com.

Entre las ternas anunciadas se encuentran las de mejor conducción de streaming, mejor co-conducción, mejor humorista y mejor conducción de canal musical. También hay reconocimientos para TikTokers, Instagramers y YouTubers del año.

En la categoría de conducción de streaming aparecen nombres como Ángel de Brito, Nati Jota, Luquitas Rodríguez, Diego Leuco, Zaira Nara y Pedro Rosemblat, entre otros.

En co-conducción compiten figuras como Barbie Vélez, Toto Kirzner, Yoyi Francella, Cami Mayan, Evelyn Botto y Mica Vázquez.

Por su parte, las ternas de redes sociales incluyen a creadores como Caro Trippar, Maipistiner, Clara Ulrich, Lea Igounet y Diego Recicla.

Quienes quieran participar pueden ingresar a la landing oficial de los premios, elegir a sus candidatos favoritos y emitir su voto.

La votación está disponible en ciudad.com.ar/los-mas-clickeados.

Con una nueva entrega prevista para diciembre, Los Más Clickeados vuelven a reunir a las figuras que marcaron el año y a los lectores que, con sus elecciones y visitas, forman parte de la historia de estos premios.