Horas atrás, Sergio Lapegüe reveló detalles de su decisión de dar un paso al costado de A24. A través de sus redes sociales, el periodista compartió un video donde explicó a cámara sus razones y habló de un tiempo de descanso.

Lapegüe había debutado en la pantalla de A24 en febrero y estaba al frente de Noche de noticias A24, de 22:00 a 23:00 horas. Pero ahora tomó la decisión de alejarse.

“Amigos, aquí estoy para saludarlos y para explicarles por qué no estoy a la noche en A24, muchos me están preguntando por qué no estoy yendo al canal”, comenzó diciendo el periodista en el video que subió a Instagram.

Sergio Lapegüe explicó por qué decidió alejarse temporalmente de A24 (Video: Instagram @sergiolapegue)

SERGIO LAPEGÜE EXPLICÓ POR QUÉ SE ALEJÓ DE A24

“Estaba muy cansado, muy agotado, y hablé con las autoridades para parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios”, expresó Sergio Lapegüe que aclaró que seguirá al frente de “Lape Club Social Informativo” en América Tv y en “Atardecer de un día agitado” en La 100.

“Pero dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados”, añadió el periodista que sumó: “Estaba haciendo 5 horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las 2, pero con el estómago lleno”.

“Dormía mal, la pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo. Por lo tanto voy a ordenar los horarios y el año que viene volvemos a A24”, concluyó Lapegüe, despejando todo tipo de dudas entre sus seguidores y fanáticos.