El 18 de noviembre, el productor y empresario Mariano Chihade fue operado de un tumor cerebral en el Instituto Fleni de Belgrano. Ángel de Brito dio detalles de la intervención y contó cómo se encuentra actualmente el marido de Mariana Fabbiani.

“Lo quiero mucho a Mariano Chihade, hace muchos años que trabajamos juntos de manera excelente y, el lunes, en una resonancia que se fue a hacer le detectaron un tumor en el cerebro, en el hemisferio derecho”.

“Cuento esto porque se dijeron cosas inexactas, como que tuvo un ACV”, explicó el conductor de LAM al hablar sobre la salud de Chihade.

Y continuó: “Ayer estuve con él. Estaba perfecto. Estaba asustado, por supuesto. Tiene dos hijos muy chicos, Matilda y Máximo. Él tiene 51 años y es un tipo saludable”.

Mariano Chihade: Ángel de Brito reveló nuevos detalles de su salud tras la operación

Cómo fue la operación y cómo se encuentra Mariano Chihade

“Hoy lo operaron. Le encontraron un tumor bastante importante y le dijeron que no se podía ir. La llamaron a Mariana Fabbiani, que estaba viviendo a América. Mariana va a estar con su marido para escuchar lo que le decía el médico y lo trasladan al Fleni”, informó Ángel de Brito.

Luego, el periodista amplió los detalles de la intervención: “Hoy entró a quirófano. La operación fue extensa y salió perfecto. Le extirparon el tumor. Ahora viene toda la recuperación. Está en terapia intensiva”.

Además, reveló que las primeras pruebas posteriores a la cirugía dieron resultados alentadores: “Le hicieron las pruebas cognitivas post operación y respondió perfecto. La conoció a Mariana. Hasta hablaba de cosas que hablaba antes de la operación”.

“Fue una conmoción importante cuando me enteré. Mariana está al lado de sus hijos, que son chiquitos. Ahora a esperar la evolución de Mariano”, concluyó Ángel de Brito en LAM.