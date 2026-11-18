Mafalda sigue conquistando generaciones y ahora recibió un importante reconocimiento en Buenos Aires. La muestra Mafalda Inmersiva, una experiencia interactiva basada en el universo creado por Joaquín Salvador Lavado, Quino, fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La distinción llega después de una destacada respuesta del público: la propuesta ya superó los 55.000 visitantes en sus primeros 45 días desde su inauguración, el pasado 1 de octubre, en el Centro Cultural Recoleta.

El reconocimiento se formalizó mediante la Declaración 453/2026, a partir de una iniciativa impulsada por el diputado Matías López. La ceremonia de entrega se realizó en la sede de la Legislatura porteña y destacó el valor artístico, cultural e innovador de la experiencia.

Además, la muestra tiene una particularidad: su estreno mundial se realizó en Buenos Aires, la ciudad donde nació Mafalda, antes de su proyectada gira internacional.

Foto: prensa Mafalda Inmersiva

Por qué Mafalda Inmersiva fue declarada de Interés Cultural

La Legislatura porteña reconoció el aporte cultural y artístico de una propuesta que busca acercar el universo de Quino a nuevas generaciones a través de la tecnología y distintos recursos audiovisuales.

Durante la entrega de la distinción, el diputado Matías López destacó el vínculo especial del personaje con Buenos Aires y su capacidad para atravesar generaciones.

“Mafalda es parte de la identidad de Buenos Aires y, aunque su obra trascendió fronteras, mantiene un vínculo muy especial con nuestra ciudad”, expresó.

Foto: prensa Mafalda Inmersiva

También señaló que la experiencia permite que algunas personas revivan momentos de su infancia y que otras descubran por primera vez el universo de la historieta.

Por su parte, Damián Kirzner, director y productor general de la muestra, explicó cuál fue el desafío creativo detrás del proyecto: “Cuando imaginamos esta experiencia, nuestro desafío fue encontrar una nueva forma de acercar su universo a distintas generaciones, respetando siempre la esencia de Quino”.

La familia Lavado, heredera del legado del historietista, también expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó la importancia de preservar la vigencia de su obra.

Foto: prensa Mafalda Inmersiva

Cómo es Mafalda Inmersiva: 14 salas, realidad virtual y un recorrido de 60 minutos

La propuesta invita a los visitantes a sumergirse en el universo de Mafalda a través de una experiencia que combina tecnología, arte y narrativa audiovisual.

El recorrido tiene una duración aproximada de 60 minutos y está distribuido en 14 salas que ocupan una superficie de 1.300 metros cuadrados.

Entre las principales atracciones se encuentran:

Videomapping y proyecciones inmersivas.

Animaciones que respetan el trazo original de Quino.

Esculturas inspiradas en los personajes.

Pantallas interactivas.

Experiencias de realidad virtual.

La producción demandó tres años de desarrollo y contó con el trabajo de más de 300 profesionales de distintas disciplinas, con equipos de Argentina, España y Reino Unido.

Además, la muestra tiene el aval y la licencia exclusiva de los sucesores de Quino, quienes acompañaron el proceso creativo para garantizar el respeto por la identidad y la esencia de la obra original.

Hasta cuándo se puede visitar Mafalda Inmersiva en Buenos Aires

Después de su exitoso comienzo, la experiencia continuará abierta al público durante todo el verano, hasta marzo de 2027.

La muestra se encuentra en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos son los datos para quienes quieran visitarla:

Experiencia: Mafalda Inmersiva.

Lugar: Centro Cultural Recoleta.

Dirección: Junín 1930, CABA.

Temporada: hasta marzo de 2027.

Duración del recorrido: aproximadamente 60 minutos.

Lunes a viernes: de 12 a 20.

Sábados, domingos y feriados: de 11 a 20.

Entradas: en la boletería del Centro Cultural Recoleta y a través de Ticketek.

Más información: mafaldainmersiva.com.

Con más de 55.000 visitantes y un reconocimiento oficial de la Legislatura porteña, Mafalda Inmersiva se consolida como una de las propuestas culturales destacadas de Buenos Aires para disfrutar durante las vacaciones de verano.