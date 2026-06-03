Mafalda está lista para salir del papel. El personaje creado por Quino protagonizará desde octubre de 2026 una experiencia inmersiva sin precedentes en Buenos Aires, que promete transportar a los visitantes al universo de la célebre niña que conquistó generaciones con sus reflexiones, su humor y su mirada crítica sobre el mundo.

La propuesta, denominada “Mafalda Inmersiva”, se estrenará en el Centro Cultural Recoleta y será la primera experiencia de gran escala creada alrededor de un personaje argentino con proyección internacional. Luego de su paso por la Ciudad de Buenos Aires, iniciará una gira por distintos países de Europa y Latinoamérica.

Mafalda inmersiva. Foto: prensa

La muestra ocupará 1.300 metros cuadrados y contará con 15 salas temáticas inspiradas en los personajes, escenarios y temáticas más representativas de la histórica tira.

El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y combinará tecnología, arte y entretenimiento para sumergir al público en el universo ideado por Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino.

Cómo será Mafalda Inmersiva

Entre los principales atractivos habrá video mapping de alta resolución, proyecciones en 360 grados, sonido envolvente, experiencias de realidad virtual multiusuario, pantallas táctiles interactivas y esculturas de los personajes en escala real.

Video: prensa

Además, las clásicas tiras cobrarán vida mediante animaciones diseñadas respetando fielmente los dibujos y textos originales del autor. La propuesta busca que los visitantes no solo observen el mundo de Mafalda, sino que puedan recorrerlo y experimentarlo desde adentro.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su carácter intergeneracional. La experiencia está pensada tanto para quienes crecieron leyendo las aventuras de Mafalda como para los más chicos que la descubrirán por primera vez. Incluso contará con espacios especialmente diseñados para el público infantil.

Mafalda inmersiva. Foto: prensa

Un proyecto con aval internacional

La iniciativa se desarrolla con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y está encabezada por el productor y especialista en realidades extendidas Damián Kirzner.

El proyecto ya recibió el reconocimiento “Orillas Nuevas”, otorgado por el Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia, una distinción que destaca su proyección cultural y su potencial dentro de la industria inmersiva internacional.

Con la premisa “Todo eso que leíste, vivilo”, Mafalda se prepara para dar un nuevo paso en su historia y reencontrarse con millones de admiradores a través de una experiencia que promete combinar nostalgia, innovación y emoción.