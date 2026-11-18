La China Suárez compartió con sus seguidores distintas postales de una jornada familiar y deportiva que vivió junto a sus hijos. A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó fotografías del Sport Day del colegio de Rufina Cabré, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

En una de las imágenes, Suárez se mostró junto a Rufina durante las actividades deportivas. La jornada también contó con la presencia del propio Nicolás Cabré y de su esposa, Rocío Pardo, quienes posaron junto a la adolescente y compartieron este momento especial.

Además, la actriz publicó otra fotografía junto a Amancio Vicuña, su hijo menor, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

LAS FOTOS DE LA CHINA SUÁREZ Y NICO CABRÉ EN FAMILIA

China Suárez y Rufina Cabré. Foto: Instagram sangrejaponesa

Nico Cabré y Rocío Pardo con Rufina Cabré.

Rufina Cabré. Foto: Instagram sangrejaponesa

China Suárez y Amancio Vicuña. Foto: Instagram sangrejaponesa

De esta manera, lejos de los escándalos con Wanda Nara, la China Suárez dejó ver parte de su intimidad familiar y compartió un día de actividades en el que sus hijos fueron los grandes protagonistas.

LA CHINA SUÁREZ: ACCIONES LEGALES CONTRA WANDA NARA

El abogado de la China Suárez, Agustín Rodríguez, confirmó en La Mañana con Moria que su clienta avanzaría con acciones legales contra Wanda Nara por amenazas. El letrado explicó que cuentan con registros audiovisuales más extensos que los que se conocieron públicamente y que buscarán presentar ese material ante la Justicia.

Además, adelantó que solicitarán medidas de protección para preservar la integridad física de Eugenia.

La China Suárez compartió una foto con Mauro Icardi tras la denuncia a Wanda Nara (Foto: captura de Instagram).

Mientras la disputa entre ambas suma un nuevo capítulo judicial, la China eligió compartir una postal romántica con Icardi y mostrarse cerca del futbolista.