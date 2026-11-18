En medio de fuertes rumores que vinculan a la China Suárez con Leandro Paredes durante los tiempos del recordado Wanda Gate, Pochi de Gossipeame reflotó un dato clave. A través de sus historias de Instagram, la panelista de Puro Show recordó un llamativo episodio que involucra al mediocampista de la Selección Argentina.

Según compartió la influencer, el deportista le había dado un “me gusta” a una publicación de Ciudad Magazine con la confirmación del romance de Mauro Icardi y Eugenia. El detalle no tardó en viralizarse, especialmente por cómo continuó la jugada virtual del futbolista: “Se ve que después lo sacó para no quedar en el medio”, señaló Pochi sobre la rápida reacción de Paredes.

La China Suárez, Mauro Icardi y Leandro Paredes (Foto: captura de Instagram/@gossipeame).

Este recordatorio de Gossipeame llega en un momento sumamente sensible. Todo se desató a raíz de los dichos de Analía Franchín, quien deslizó picantes teorías sobre los viajes de aquella época. Según se empezó a tejer en redes sociales a partir de pistas cruzadas, se instaló la versión de que en aquel polémico viaje donde la China Suárez se encontró con Mauro Icardi en París, la actriz también habría estado vinculada a otra persona: nada menos que Leandro Paredes.

EL DESCARGO DE LA CHINA SUÁREZ TRAS SER VINCULADA A LEANDRO PAREDES

Ante la marea de especulaciones y titulares en los portales, la reacción de la China Suárez no tardó en llegar con un duro descargo en sus redes sociales, donde apuntó de lleno contra los medios de comunicación y desmintió categóricamente cualquier relación con personas de su entorno a las que “ni conoce”.

Pochi habló de la China Suárez y su descargo tras ser vinculada con Leandro Paredes (Foto: Instagram/@gossipeame).

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco”, expresó la actriz en sus redes sociales, harta de que se la vincule con otros hombres.

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