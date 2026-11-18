Este martes, Migue Granados y todo el equipo de Olga se reunieron para presenciar el estreno de Yo no soy de aquí (Rescate en el Mediterráneo), el primer documental producido por el canal de streaming. Y allí, Gime Accardi les mostró a todos los presentes su amor por Seven Kayne.

La pareja llegó al Malba, donde se llevó a cabo el evento, y no se separaron en ningún momento. Ambos se conocieron en la filmación de la webserie TILF, que hace pocos días estrenó su segunda temporada.

Además de la pareja, también estuvieron presentes, entre otros, Boy Olmi, Luciana Geuna, Lucas Fridman, uno de los responsables del documental junto a Enrique Piñeyro, Nati Jota, y Pablo Granados y su pareja.

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LAS FOTOS DE GIME ACCARDI Y SEVEN KAYNE MUY FOGOSOS EN EL ESTRENO DE YO NO SOY DE AQUÍ

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Migue Granados, Gime Accardi y Seven Kayne (Foto: Movilpress)

Migue Granados y Lucas Fridman (Foto: Movilpress)

Boy Olmi (Foto: Movilpress)

Nati Jota (Foto: Movilpress)

Pablo Granados y Camila de los Santos (Foto: Movilpress)

Luciana Geuna (Foto: Movilpress)

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