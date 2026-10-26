Pampita, Gime Accardi, Esteban Lamothe, Gastón Soffritti, Germán Martitegui y Cochito López fueron algunas de las figuras que participaron de una experiencia especial en distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires, que culminó con un almuerzo en la Costanera porteña.

La jornada comenzó a bordo de un bus turístico que recorrió algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, entre ellos el Teatro Colón, el Obelisco, Plaza de Mayo y la Facultad de Derecho. Durante el paseo, los invitados disfrutaron de una propuesta diferente que combinó recorridos, historias y degustaciones.

Entre los famosos que formaron parte del encuentro también estuvieron Angie Landaburu y Emily Lucius.

Gastón Soffriti, Gime Accardi, Gastón Martitegui, Pampita y Angie Landaburu

Fernando Trocca

El recorrido, organizado por una nueva línea de vinos 0% alcohol, finalizó en Costa 7070, donde el chef Fernando Trocca recibió a los invitados con un almuerzo especialmente preparado para la ocasión.