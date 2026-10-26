Walter Koenig, el actor que alcanzó el estrellato internacional al interpretar al alférez Pavel Chekov en la emblemática serie Viaje a las Estrellas (Star Trek 1966-1969), murió el domingo 25 de octubre de 2026, a los 90 años, en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Según confirmó su representante, Zachery McGinnis, el actor norteamericano falleció por causas naturales relacionadas con su avanzada edad. De acuerdo con el comunicado difundido por sus representantes, Koenig estuvo acompañado por su hija y su sobrina en sus últimos momentos.

Walter Koenig (Foto: Instagram @ensign_pavel_chekov)

La noticia provocó repercusiones entre los seguidores de la histórica franquicia de ciencia ficción y sus antiguos compañeros de elenco, que recordaron la trayectoria del actor y su aporte a una de las sagas más influyentes de la televisión.

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QUIÉN ERA WALTER KOENIG, EL ACTOR QUE INTERPRETÓ A CHEKOV EN STAR TREK

Nacido el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, Walter Koenig se incorporó a Star Trek en la segunda temporada de la serie original, creada por Gene Roddenberry. Allí interpretó a Pavel Chekov, el joven oficial de origen ruso que formaba parte de la tripulación de la nave espacial Enterprise.

El personaje se sumó a la historia en 1967 y se convirtió en uno de los integrantes reconocibles del equipo encabezado por el capitán James T. Kirk, interpretado por William Shatner. La incorporación de Chekov también representó un mensaje de cooperación entre distintas nacionalidades en plena Guerra Fría luego que la U.R.S.S. protestara por la falta de un integrante ruso en la tripulación plurinacional del NCC-1701 Enterprise.

Elenco de Star Trek original (Foto: Instagram @ensign_pavel_chekov)

Tras el final de la serie original, Koenig retomó su papel en las películas de la franquicia y participó en otras producciones de televisión. Entre sus trabajos más recordados fuera de Star Trek se encuentra su interpretación de Alfred Bester en la serie de ciencia ficción Babylon 5, donde encarnó a un personaje muy diferente del simpático navegante del Enterprise.

Walter Koenig en Babylon 5, otro clásico de la ciencia ficción (Foto: Instagram @ensign_pavel_chekov)

A lo largo de su carrera, el actor también desarrolló tareas como guionista y participó en encuentros con fanáticos de la franquicia, con quienes mantuvo un vínculo cercano durante décadas. Su fallecimiento marca la despedida de uno de los intérpretes que contribuyeron a convertir a Star Trek en un fenómeno cultural que trascendió generaciones. Actualmente solo quedan vivos solo dos integrantes de la tripulación original de Star Trek: William Shatner (95) y George Takei (89).

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