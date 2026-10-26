El dolor de Ibai Llanos por la muerte de El Komanche a los 30 años: “Te recordaremos toda la vida” (captura de Instagram)

La muerte de El Komanche, el streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, a los 30 años, generó conmoción en la comunidad digital. Entre las repercusiones, Ibai Llanos le dedicó una emotiva despedida en sus redes sociales.

El reconocido streamer español compartió una historia de Instagram con un mensaje de profundo dolor para recordar a su colega y acompañar a sus seres queridos.

“Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida”, escribió en su red social el streamer y creador de contenidos español.

“Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho”, cerró Ibai junto a un fondo negro.

El dolor de Ibai Llanos por la muerte de El Komanche a los 30 años: “Te recordaremos toda la vida” (captura de Instagram)

El mensaje reflejó el impacto que provocó la noticia en el mundo del streaming y se sumó a las numerosas muestras de afecto hacia el creador de contenido salvadoreño.

El Komanche había construido una comunidad de seguidores a través de sus transmisiones de videojuegos y su participación en proyectos digitales como los Squid Craft Games, la competencia inspirada en El juego del calamar dentro de Minecraft.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas de su muerte.