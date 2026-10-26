De qué murió El Komanche, el streamer de 30 años: el fuerte mensaje de su representante (Capturas de Instagram)

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, conmocionó a la comunidad del streaming. El creador de contenido salvadoreño tenía 30 años y su fallecimiento fue confirmado por su representante, Byron Reyes, quien compartió una serie de mensajes de despedida en sus redes sociales.

Según trascendió, el streamer fue encontrado muerto en una casa de Monterrey, México. Por el momento, no se informaron oficialmente las causas de su muerte.

“Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de noticias”, lanzó en su primera historia.

Luego el representante del streamer confirmó la dolorosa noticia: “Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”.

Murió El Komanche, el streamer salvadoreño tenía 30 años (foto web)

¿Fue víctima del bullyin?

En medio del dolor por la noticia, su representante publicó un fuerte mensaje en Instagram en el que hizo referencia al impacto de las críticas y los comentarios negativos en internet.

“El bullying a cualquier escala no es un juego”, escribió Reyes en una de sus historias, en las que recordó el vínculo que mantenía con el creador de contenido y le dedicó emotivas palabras de despedida.

De qué murió El Komanche, el streamer de 30 años: el fuerte mensaje de su representante (Capturas de Instagram)

EL EMOTIVO MENSAJE DEL REPRESENTANTE DE EL KOMANCHE

En otra de sus publicaciones, Byron Reyes expresó la dificultad de aceptar la pérdida y recordó cómo había comenzado su relación con el streamer.

“No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer que nos tomamos la foto que adjuntaré (donde literalmente un Komanche con 4 mil seguidores)”, escribió.

Luego, contó que conoció al creador de contenido a partir de una invitación que recibió para participar en una Comic-Con, entre 2018 y 2019, cuando El Komanche llegaba desde San Sebastián, San Vicente, en El Salvador.

“Pero te prometo que mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste”, concluyó, en una despedida que reflejó el impacto de su muerte.

El Komanche había construido una comunidad de seguidores a través de sus transmisiones en plataformas digitales y su participación en proyectos vinculados al mundo de los videojuegos. Su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor entre sus seguidores y otros referentes del streaming.