Charly García cumple 75 años este 23 de octubre y las redes sociales se llenaron de mensajes para homenajear a una de las figuras más importantes del rock argentino. Entre los saludos, uno de los que más llamó la atención fue el de Nito Mestre, su histórico compañero en Sui Generis, quien eligió una fotografía de ambos para dedicarle unas palabras cargadas de afecto.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una imagen en la que aparecen sentados juntos, sonrientes y en un clima distendido. En la postal, Mestre levanta el pulgar mientras Charly posa a su lado con una gorra, anteojos y una campera oscura.

Sin embargo, lo que más conmovió fue el texto que Nito eligió para acompañar la publicación, en el que hizo referencia a los más de 60 años de amistad que los unen.

EL EMOTIVO SALUDO DE NITO MESTRE A CHARLY GARCÍA POR SU CUMPLEAÑOS

“Amigo querido, no estoy para darte este sentido abrazo que te darían x mi pero quiero que sepas que 60 años de amistad no pasan inadvertidos. Gracias !! Todo el resto, ya lo sabes”, escribió Nito Mestre en su cuenta oficial de Instagram.

Con pocas palabras, el artista dejó en evidencia el vínculo que mantiene con García desde mucho antes de que ambos alcanzaran la fama.

El emotivo mensaje de Nito Mestre a Charly García por sus 75 años: “Todo el resto, ya lo sabés”. Crédito: Instagram

La publicación fue una muestra de cariño y complicidad entre dos músicos que compartieron una etapa fundamental de sus vidas y que marcaron para siempre la historia de la música nacional.