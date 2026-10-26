Eric Bauza, el reconocido actor de doblaje que dio voz en inglés a personajes emblemáticos de Looney Tunes, como Bugs Bunny y el Pato Lucas, murió a los 46 años. Su fallecimiento se produjo de manera repentina en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, y generó conmoción en la industria de la animación.

La noticia fue comunicada inicialmente por sus familiares a través de las redes sociales. Días después, la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó la causa del deceso y precisó que el artista murió por una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Según el informe forense, la muerte se produjo por causas naturales. El documento también consignó que Bauza padecía apnea del sueño y obesidad de clase 2, dos afecciones que figuraban entre sus antecedentes médicos.

“Eric Bauza, actor de voz ganador del premio Emmy y la voz moderna de los personajes icónicos de Looney Tunes, Bugs Bunny y Daffy Duck, junto con docenas de otros personajes de dibujos animados queridos, ha fallecido de forma repentina”, expresaron sus familiares en el comunicado con el que anunciaron su muerte.

El director Dave Green, centro, posa para un retrato con Will Forte, izquierda, y Eric Bauza para promocionar la película "Coyote vs. Acme" el martes 9 de junio de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Por: AP Photo/Chris Pizzello

Quién era Eric Bauza, el actor que dio voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas

Nacido el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Toronto, Canadá, Eric Adrian Bauza construyó una extensa carrera en la industria audiovisual. Antes de dedicarse de lleno a la actuación de voz, comenzó trabajando como diseñador de personajes, una experiencia que le permitió desarrollar una estrecha relación con el universo de la animación.

A lo largo de más de 25 años de trayectoria, acumuló más de 420 créditos profesionales, de acuerdo con su perfil en IMDb. Su versatilidad lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la animación estadounidense y en uno de los intérpretes que continuaron el legado de Mel Blanc, el legendario actor que dio vida originalmente a numerosos personajes de los Looney Tunes.

Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, Bauza interpretó a figuras como el gallo Claudio, Porky Pig, el Correcaminos, Elmer Gruñón, Piolín y Marvin el Marciano. También prestó su voz a personajes de otras franquicias, entre ellos el pequeño Oso Fozzie de Muppet Babies y el protagonista de Las aventuras del gato con botas.

Su trabajo llegó a la pantalla grande con producciones como Space Jam: Una nueva era y otros proyectos vinculados con el universo de los Looney Tunes.

Los premios Emmy que ganó Eric Bauza por su trabajo en animación

El talento de Bauza también fue reconocido por la industria. A lo largo de su carrera recibió nominaciones a los premios Daytime Emmy y obtuvo tres estatuillas en la categoría infantil y familiar, por su participación en distintas producciones animadas.

Entre los trabajos distinguidos se encuentran Los jóvenes Titanes, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons, proyectos que consolidaron su lugar como uno de los intérpretes más importantes de la animación contemporánea.

En paralelo, su capacidad para interpretar múltiples personajes dentro de una misma producción lo convirtió en una figura especialmente valorada por los estudios. Su labor no consistía solamente en imitar voces conocidas, sino también en mantener la personalidad, los matices y el humor que hicieron populares a esos personajes durante generaciones.

Qué proyectos tenía Eric Bauza antes de su muerte

Al momento de su fallecimiento, Bauza estaba vinculado a nuevos proyectos audiovisuales. Entre ellos se encontraba Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, una producción en la que interpretaba al Pato Lucas, y The Dragon Masters, en la que tenía a su cargo la voz de Shogun King.

Su muerte interrumpió una carrera que seguía activa y que había estado marcada por su participación en algunas de las franquicias más reconocidas de la animación internacional.

El mensaje de Warner Bros. tras la muerte de Eric Bauza

Tras conocerse la noticia, desde Warner Bros. Animation destacaron el talento del actor y el impacto de su trabajo en varias generaciones de espectadores.

Channing Dungey, presidente de Warner Bros. TV Group y US Networks, recordó que Bauza formó parte del estudio durante 15 años y que su interpretación de Bugs Bunny y el Pato Lucas permitió mantener vivo el legado de los personajes clásicos.

El directivo también destacó la capacidad del artista para hacer reír a millones de personas en todo el mundo y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

La muerte de Eric Bauza representa una pérdida significativa para el mundo de la animación. Con su voz, el actor consiguió mantener vigentes a algunos de los personajes más emblemáticos de la cultura popular y acercarlos a nuevas generaciones de espectadores.