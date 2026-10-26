Wanda Nara volvió a encender la polémica en las redes sociales con un picante posteo que compartió en sus historias de Instagram y que muchos interpretaron como un nuevo palito para Eugenia “la China” Suárez.

En medio de los comentarios que despertó ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagonizó junto a Agustín Bernasconi, la conductora reposteó una publicación de una fan que combinó los elogios a su trabajo con una indirecta cargada de ironía.

La imagen muestra a una mujer posando en Posadas, Misiones, junto a un afiche de la comedia romántica que Wanda protagonizó con el actor y cantante. Sobre la fotografía, la seguidora escribió un mensaje que rápidamente llamó la atención por su doble sentido: “WAN. Desde Paraguay, ¡solo para verte!”, expresó la fan, que acompañó la dedicatoria con un corazón amarillo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, lo más picante llegó con una frase escrita en la misma historia: “PD: Yo también tuve una zorra que se cag... a mi familia”, lanzó en referencia a aquella famosa publicación con la que daba comienzo al WandaGate, en la época que Mauro icardi estuvo con Eugenia cuando todavía ellos estaban en pareja.

La referencia no pasó inadvertida en medio de la histórica rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez, cuyo enfrentamiento quedó marcado por el escándalo que involucró a Mauro Icardi y que se convirtió en uno de los culebrones más comentados del espectáculo argentino.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

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LA ANGUSTIA DE MAURO ICARDI TRAS SU VIAJE A MÉXICO CON LA CHINA SUÁREZ: EL DESGARRADOR MENSAJE QUE PUBLICÓ DESDE EL AVIÓN

Mauro Icardi volvió a sacudir las redes sociales con una publicación cargada de emoción. Tras su viaje a México junto a la Eugenia “la China” Suárez, el futbolista compartió una imagen tomada desde la ventanilla de un avión y acompañó la postal con un mensaje que tuvo como destinatarias a sus dos hijas, frutos de su relación con Wanda Nara.

“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, escribió el jugador, dejando en claro que la ausencia de las niñas estuvo presente durante el trayecto.

Pero el mensaje no terminó ahí. Con palabras que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, Icardi agregó, con dos emojis de corazones blancos, y con una fuerte indirecta a su ex y madre de sus niñas, Wanda Nara: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”.

Foto: Captura de Instagram Stories (mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

La reflexión de Icardi llegó tras compartir una escapada con Eugenia Suárez, su actual pareja, y los hijos de ella: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, los dos niños que tuvo con Benjamín Vicuña. Además, Marcela Riveiro -la mamá de la China- también fue parte de esta aventura.

En otra de sus historias de Instagram, Icardi publicó una foto disfrutando de una piscina natural junto a la China, su suegra y los tres chicos. La imagen mostró una escena distendida, en un entorno paradisíaco y con la familia ensamblada como protagonista.

El contraste entre ambas publicaciones no pasó inadvertido: por un lado, la postal de disfrute familiar en México; por el otro, las palabras dedicadas a sus hijas, cuya ausencia el futbolista decidió hacer pública a través de una reflexión íntima.