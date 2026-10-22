Wanda Nara atraviesa un momento especial con el estreno de su película y se mostró feliz y expectante durante la presentación.

En una entrevista exclusiva con MShow, la conductora habló de los nervios que siente antes de ver el resultado final de su trabajo, respondió a quienes cuestionan su exposición mediática y dejó en claro que busca construir su propia identidad dentro del mundo del espectáculo.

“Estoy muy feliz, muy contenta, con muchas ganas de ver la peli porque no la vi”, expresó Wanda, quien aseguró que puso todo de sí misma en el proyecto. “Sé lo que hice, sé lo que le di a este proyecto, que es mi vida, porque le puse todo y mucho más”, agregó.

La empresaria también reconoció que está muy nerviosa por el estreno y contó que tiene pensado volver a ver la película durante el fin de semana, esta vez acompañada por amigos, para descubrir detalles que quizás se le escapen durante la primera función.

Foto: Movilpress

Wanda Nara habló de las críticas y explicó cómo hace para que no la afecten

Durante la entrevista con MShow, Wanda Nara fue consultada sobre las críticas que recibe y sobre si las polémicas alrededor de su nombre forman parte de una estrategia para posicionarse.

Lejos de detenerse en los cuestionamientos, la conductora aseguró que intenta mantener la atención puesta en sus objetivos personales y profesionales.

“Nunca me detuve en las críticas. Yo siempre, la verdad que nunca me desenfoco de mi foco, de mi trabajo, de mi vida, de mis ideas, de mis ideales, de mis sueños”, afirmó.

En esa misma línea, explicó cómo intenta manejar los comentarios negativos que aparecen alrededor de sus proyectos y de su vida personal.

“Si vos te enfocás en energías negativas, es como que vos misma te tirás para atrás”, sostuvo.

Wanda también se mostró agradecida por el acompañamiento del público y de los periodistas que siguen sus trabajos. “Súper agradecida de la gente, de ustedes los periodistas que siempre me acompañan en cada proyecto, en cada trabajo”, expresó.

Y agregó una reflexión sobre las distintas reacciones que despierta su figura: “Todo suma, todo construye, las críticas, los buenos comentarios, por eso los invito a ver la película”.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Qué dijo Wanda Nara sobre las comparaciones con Susana Giménez y Moria Casán

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando le preguntaron a Wanda cómo toma las comparaciones con dos figuras históricas del espectáculo argentino: Susana Giménez y Moria Casán.

La conductora respondió con admiración hacia ambas, aunque dejó en claro que no busca convertirse en una copia de ninguna de ellas.

“Yo creo que cada una es única y las admiro. Admiro a ellas, pero siento que yo estoy haciendo mi propio camino”, aseguró.

Con esa frase, Wanda marcó su postura frente a las comparaciones y puso el foco en su propio recorrido profesional, en un ambiente en el que suele ser protagonista tanto por sus proyectos como por las repercusiones que generan sus declaraciones.

Wanda Nara, emocionada por el estreno de su película

La presentación de la película encuentra a Wanda en una etapa de expectativa por mostrar el resultado de un trabajo al que, según contó, le dedicó mucho esfuerzo.

La conductora explicó que tiene ganas de disfrutar de la función junto a sus amigos y que probablemente vuelva a verla para prestar atención a otros detalles de la producción.

Nora Colosimo, Zaira y Andrés Nara (Foto: Movilpress)

Además, agradeció el acompañamiento de quienes se acercaron al estreno y de los periodistas que la siguen en cada nuevo desafío.

Entre los nervios propios de una presentación importante y la expectativa por la reacción del público, Wanda dejó en claro que está concentrada en este proyecto y en los sueños que busca concretar.

Por ahora, su mensaje es claro: las críticas forman parte de su exposición, pero su prioridad es seguir trabajando y construir una carrera con identidad propia.