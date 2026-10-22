El Festival La Porteña anunció los primeros artistas que formarán parte de su segunda edición, que se realizará el sábado 12 de diciembre, desde las 16, en el Hipódromo de Palermo.

Karina “La Princesita”, Flor Paz, Juan Fuentes, Christian Herrera, Los Tordos, Sotreta y Radamel encabezan la primera tanda de confirmaciones de una jornada dedicada al folklore, la cumbia y las tradiciones argentinas.

Además, la organización anticipó que el 23 de noviembre se anunciarán otras tres grandes figuras que encabezarán la grilla del festival.

Festival La Porteña 2026: qué artistas estarán y cuándo es

La segunda edición de La Porteña reunirá a artistas de distintas generaciones y estilos de la música popular argentina. El folklore tendrá un lugar central con las presentaciones de Christian Herrera, Juan Fuentes, Flor Paz, Radamel, Los Tordos y Sotreta, mientras que Karina “La Princesita” será la encargada de cerrar la jornada a puro ritmo y cumbia.

Christian Herrera, una de las voces con mayor crecimiento dentro del folklore actual, llevará al escenario la fuerza del Chaco salteño. Por su parte, Juan Fuentes, exintegrante de Los Huayra, aportará la potencia interpretativa y la identidad salteña que caracterizan su carrera solista.

Flor Paz combinará la herencia de una familia fundamental para la música argentina con una propuesta propia y contemporánea. En tanto, Radamel, joven revelación de Suncho Corral, representará a una nueva generación que mantiene viva la chacarera y las raíces santiagueñas.

La grilla también contará con Los Tordos, exponentes de un folklore joven y festivo, y Sotreta, el grupo que fusiona folklore y cumbia para llevar el espíritu de las peñas camperas a la ciudad.

El cierre estará a cargo de Karina “La Princesita”, una de las principales referentes de la música tropical argentina, quien pondrá a bailar al público con sus grandes éxitos.

La Porteña 2026: una experiencia con folklore, gastronomía y tradiciones

Después de convocar a más de 10.000 personas en 2025, el Festival La Porteña prepara una nueva edición con una expectativa de 12.000 asistentes. La propuesta contará con dos escenarios y más de quince artistas, en una celebración que busca reunir música, baile y distintas expresiones de la identidad nacional.

La experiencia se completará con un paseo de artesanos presentado por ExpoMate, que reunirá a más de 30 expositores. También habrá clases de danzas folklóricas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa.

Como novedad, esta segunda edición sumará una propuesta dedicada al tango, que ampliará el recorrido musical del festival y ofrecerá nuevas alternativas para disfrutar de las tradiciones argentinas.

Pensado para todas las edades, La Porteña invita a compartir una jornada al aire libre en familia, con música en vivo, gastronomía y actividades culturales en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo comprar entradas para el Festival La Porteña 2026

Las entradas para el Festival La Porteña, que se realizará el sábado 12 de diciembre desde las 16 en el Hipódromo de Palermo, ya están a la venta a través de Ticketek.

Además, los clientes de Banco Provincia podrán acceder al beneficio BAPRO y pagar sus entradas en 4 cuotas sin interés.