Wanda Nara volvió a convertirse en noticia, esta vez por su debut cinematográfico. En la presentación de “¿Querés ser mi hijo?“, la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi, la conductora enfrentó las críticas que recibió por su actuación y respondió con firmeza a quienes cuestionaron su desempeño.

Consciente de que su incursión en la actuación iba a generar opiniones divididas, la mediática reconoció que sabía que estaría bajo la lupa, aunque se mostró orgullosa de haberse animado: “Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más. Por ser yo, hay situaciones que son obsecuentes de mi equipo, pero a mí me gusta buscar lo más difícil”, expresó Wanda frente a la prensa durante el evento de presentación, tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda.

Lejos de mostrarse sorprendida por los cuestionamientos que recibió tras conocerse los primeros detalles de la película, Wanda admitió que esperaba que su trabajo generara opiniones contundentes, especialmente por su falta de experiencia como actriz. La conductora también explicó que el proyecto implicó una preparación que fue mucho más allá de aprenderse un guion. Según contó, tuvo que trabajar tanto en su voz como en su cuerpo para ponerse en la piel del personaje.

Foto: Movilpress

En ese contexto, se refirió directamente a las críticas de los periodistas y lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Me gusta y lo acepto”. Además, reveló que busca las opiniones de quienes efectivamente vieron la película para conocer sus impresiones sobre el resultado final: “Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado”, explicó.

Wanda también reconoció que considera que la mirada de la prensa puede ser especialmente exigente, pero aseguró que la utiliza como una herramienta para mejorar: “La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”, sostuvo.

Wanda Nara: “Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”.

Más allá de mostrarse abierta a las críticas sobre su desempeño profesional, Wanda hizo una distinción entre los cuestionamientos que considera válidos y aquellos que la afectan en el plano personal. Wanda reconoció que hay comentarios periodísticos que le generan dolor, especialmente cuando, según su mirada, se basan en información falsa o involucran a sus seres queridos: “Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”, confesó.

De esta manera, Wanda dejó en claro que puede aceptar las opiniones negativas sobre su trabajo como actriz, pero que existe un límite cuando las críticas se trasladan a su vida privada y, sobre todo, a sus hijos.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress)

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WANDA NARA MOSTRÓ SU FIGURA EN ROPA INTERIOR TRAS SEGUIR LA DIETA KARDASHIAN Y ENCENDIÓ LAS REDES

Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en las redes sociales. Esta vez, la conductora compartió un video frente al espejo de su baño en el que mostró su figura con un look deportivo que no pasó inadvertido: un top blanco corto y una bombacha negra.

Con el pelo suelto y su característico estilo para posar ante la cámara, Wanda se filmó mientras acomodaba su cabello y lucía su silueta. El video dejó al descubierto su abdomen y sus curvas, en una publicación que rápidamente despertó la atención de sus seguidores.

Pero detrás de esta nueva aparición también aparece un dato que genera curiosidad: su decisión de seguir la llamada dieta Kardashian, con la que habría adelgazado 7 kilos en tres semanas.

Foto: Captura de video de Instagram (@wanda_nara)

Cabe recordar que Wanda había blanqueado en las redes sociales que debió subir 10 kilos para interpretar a Lucía en su película “¿Quién quiere ser mi hijo?“, que protagonizó junto a Agustín Bernasconi.

Esta vez, sin necesidad de grandes producciones ni de un vestuario sofisticado, Wanda eligió un look sencillo y una selfie en movimiento para mostrar cómo luce actualmente.

¡Una bomba!