Agus Bernasconi habló sobre la esperada película “¿Querés ser mi hijo?”, que protagonizó junto a Wanda Nara, y recordó el revuelo que se generó durante el rodaje por las versiones que hablaban de un supuesto romance entre ellos.

En diálogo con MShow, el programa que se transmite por Ciudad Magazine, el cantante se mostró muy entusiasmado con el estreno y contó algunos detalles de la producción, que fue filmada en Uruguay hace aproximadamente cinco o seis meses: “Justo hoy mostramos el tráiler. La verdad que es tremendo toda la repercusión de la gente, y está muy buena la peli”, aseguró Bernasconi sobre la llegada del film.

Durante la entrevista, el artista fue consultado por cómo vivió las versiones que comenzaron a circular mientras él y Wanda Nara se encontraban grabando juntos en Uruguay. Lejos de mostrarse sorprendido, Agus reconoció que tanto él como el equipo eran conscientes de que podía generarse ese tipo de especulaciones: “Nosotros nos reímos, era obvio que podía pasar porque estuvimos un mes y medio grabando en Uruguay juntos”, explicó.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

Y agregó: “Todo lo que gira en torno a ella es como muy fuerte y se enteraba todo el país, entonces sabíamos que podía pasar. Nosotros fuimos a laburar, fuimos a hacer el laburo, que por suerte quedó muy lindo, así que estamos contentos por eso”.

Por último, consultado por su relación actual con Wanda, el cantante fue contundente y se deshizo en elogios hacia su compañera de elenco: “Ella es lo más, es una divina. Aparte la rompió en la peli. Todo el equipo completo fue muy bueno, así que estamos felices”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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WANDA NARA MANDÓ AL FRENTE A MAXI LÓPEZ Y REVELÓ QUÉ MENSAJES LE MANDABA CUANDO PARTICIPABA EN MASTERCHEF: “AHORA LO PUEDO DECIR”

Wanda Nara volvió a protagonizar un momento picante al hablar de Maxi López y revelar una situación que ocurrió durante la participación de su exmarido en la edición anterior de MasterChef Celebrity.

En medio de una charla sobre los grupos de WhatsApp que tienen los participantes del reality, la conductora dejó escapar un dato que hasta ahora había mantenido bajo siete llaves: Maxi le enviaba capturas de pantalla de las conversaciones en las que otros integrantes hablaban sobre ella.

Todo comenzó cuando Sebastián Presta lanzó un comentario que sorprendió a todos: “El otro grupo habló muy mal de vos”, lanzó, en referencia a los participantes que estuvieron en la edición anterior. A lo que Wanda respondió, picante: “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”.

Foto: Captura (Telefe)

Allí, luego de que muchos de los concursantes pidieran que no mande al frente a padre de sus hijos, Wanda mantuvo su postura: “Ahora lo puedo contar porque ya terminó el programa”, atinó a decir. Y cerró, sincera: “No dije nada durante la competencia, lo cuento ahora”.

¡Qué momento!