El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe generó expectativa y también abrió el juego para las opiniones sobre la nueva temporada. Entre quienes analizaron el debut estuvo Ángel de Brito, quien no se guardó nada al hablar del reality conducido por Wanda Nara y fue especialmente crítico con el programa.

El periodista comenzó apuntando directamente contra el jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular. “Qué nervioso me pone el jurado de MasterChef”, resumió De Brito, dejando en claro desde el comienzo que su mirada sobre el ciclo no era precisamente positiva.

Wanda Nara y los jurados de MasterChef Celebrity (Foto: Instagran @masterchefarg)

Luego explicó los motivos de su particular reacción frente a los chefs: “Se piensan que son de la Inquisición. A mí me caía bien Donato (De Santis) y ahora me lo sacaron y…”. Mientras pronunciaba esas palabras, además, meneó la cabeza de un lado al otro, en un gesto que reforzó su crítica.

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LA LETAL OPINIÓN DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE MASTERCHEF

De todas formas, De Brito también tuvo palabras elogiosas para Telefe por el rendimiento que consiguió con el regreso del reality. “Telefe sabe hacer las cosas, porque recuperó la cima con creces. No necesitó dividir en dos, como GH, y le dio un numerazo, le duela a quien le duela. Además, le subió un puntito a Popstars”, destacó el periodista.

Pero después de reconocer el resultado conseguido por el canal, volvió a dejar en claro que una cosa son los números y otra muy diferente su opinión personal sobre el programa. “Pero me aburre, no me gusta. No es un programa que yo vea. Pasé para verlo, para ver cómo estaban los participantes, pero no me engancho con los programas de cocina”, sentenció.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Y para que no quedaran dudas sobre su postura, De Brito amplió todavía más su explicación: “No con MasterChef, con ninguno. No me gusta ver cocinar en la tele”. De esta manera, el periodista dejó clara su opinión sobre el regreso de MasterChef Celebrity, aunque al mismo tiempo reconoció el éxito que consiguió Telefe con la vuelta del reality a su pantalla.

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