Rocío Robles se prepara para un nuevo desafío profesional con su participación en Masterchef Celebrity y, en diálogo con Ciudad Magazine, contó cómo está viviendo sus primeros pasos en una experiencia que la obliga a enfrentarse a algo que no suele hacer bajo presión: cocinar.

“Me siento bien, me siento emocionada. Es un desafío nuevo y, aparte, todos los días es una sorpresa”, aseguró Robles, quien deberá adaptarse a recetas, ingredientes y consignas diferentes en cada jornada.

Uno de los aspectos que más le cuesta es, justamente, el tiempo. Según explicó, las pruebas tienen una dinámica muy diferente a cocinar en casa: “Son 15 minutos de armar nada más, 25 para cocinar, que se enfríe, poder emplatar, que quede más o menos lindo, comible. Es un tema”.

Video: Ciudad Magazine

Rocío Robles contó cómo es realmente en la cocina

A diferencia de lo que podría suponerse, Robles no se presentó como una gran cocinera. De hecho, fue muy sincera al describir sus habilidades gastronómicas.

“Yo cociné mucho en Rosario, pero me vine a los 19. Tengo una base. Para mí cocino para sobrevivir”, reconoció.

Incluso contó que algunas preparaciones que forman parte de su alimentación cotidiana las compra directamente hechas: “La milanesa la compro hecha, la pasta la compro de paquete”.

“Cocinar es un acto de amor a mi pareja, a mis amigos, a mi familia”. Rocío Robles.

Sin embargo, hay algo que sí disfruta de cocinar: hacerlo para las personas que quiere.

“Por ahí me permitía como un acto de amor a mi pareja, a mis amigos, a mi familia. Como un evento, cocinar. Pero con dos horitas, no con 25 minutos”, explicó entre risas.

La milanesa, uno de sus platos especiales

Entre las preparaciones que disfruta hacer aparece la milanesa. Robles contó que incluso tiene una particular preferencia a la hora de prepararla: le gusta hacerla de un día para el otro.

En ese proceso también contó con una pequeña ayuda durante su preparación para el desafío gastronómico: “Yo doy tareas”, bromeó sobre la colaboración que recibió de parte de su pareja, Adrián Suar.

Y, aunque aseguró que el actor y productor le hace devoluciones que le sirven para mejorar, reconoció que también tiene que aprender a encontrar su propio método: “Está bien, me hace depurar, pero digo: pará, hay que hacerlo. Tengo que armarme un poco”.

Rocío Robles en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Si Rocío Robles fuera una comida, sería...

Durante la entrevista, Robles también tuvo que responder una pregunta inesperada: si pudiera ser una comida, ¿cuál elegiría?

Después de pensarlo unos segundos, encontró la respuesta: sushi.

“Porque hay distintas posibilidades. Es rico, saludable, hay distintos sabores. Te podés comer en todas las temporadas. Tengo mis momentos”, explicó.

La elección le permitió mostrar una faceta más personal y alejada de la competencia: su relación con la comida también tiene que ver con la variedad y con disfrutar diferentes opciones.

La comida que le recuerda a su familia y a Rosario

Para Robles, la comida tiene además un fuerte componente emocional. Cuando le preguntaron qué recuerdo le trae, su respuesta fue contundente: “La comida, para mí, alegría”.

La periodista recordó su infancia en Rosario y explicó que la cocina siempre estuvo muy presente en su familia.

“En mi casa todo el mundo cocina: mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mis abuelos”, contó.

Entre los platos que más asocia con esos momentos mencionó dos clásicos: el asado y la pasta. “Eso para mí es la comida y me conecta con momentos felices”, resumió.

Ahora, con un desafío que la obliga a cocinar contra reloj, Robles deberá poner a prueba esa relación con la gastronomía y transformar esos recuerdos familiares en platos capaces de convencer a quienes los prueben.

Al final de la entrevista, dejó un pedido para quienes la acompañen en esta nueva etapa: “Manden buena onda porque la voy a necesitar”.

Video: Julieta Aime