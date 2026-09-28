El sábado 26 de septiembre, las leyendas del rock Maná fueron coestelares de la primera noche de la celebración del 10.º aniversario de Ohana Festival, en Doheny State Beach, en Dana Point, California. El fundador del festival, Eddie Vedder, presentó a Maná antes de que la banda subiera al escenario, reuniendo a dos generaciones de artistas y públicos del rock a través de distintos idiomas y culturas.

El enérgico set de Maná incluyó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Oye Mi Amor”, “Clavado en un Bar” y “Rayando El Sol”. Como el único grupo latino del cartel de Ohana 2026, Maná llevó su inconfundible rock en español a la celebración del 10.º aniversario del festival, convirtiendo su participación en uno de los momentos más destacados del programa del fin de semana.

Eddie Vedder presenta a Maná en Ohana Fest y hacen historia (foto de prensa)

La presentación del viernes se suma a un año histórico para Maná, que celebra cuatro décadas de trayectoria. En junio, la banda subió al escenario durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, donde interpretó su clásico “Oye Mi Amor” ante una audiencia televisiva global de mil millones de espectadores.

La presentación llega mientras Maná continúa con su Vivir Sin Aire Tour, actualmente en curso por Estados Unidos y Latinoamérica. La gira presenta una producción completamente renovada, con un diseño de video inmersivo y una cascada sobre el escenario, llevando la experiencia en vivo característica de la banda a públicos de todo el país y más allá.

Tras una primera etapa de gran éxito, Maná continuará con sus fechas en arenas de Estados Unidos hasta noviembre, antes de viajar a Latinoamérica para ofrecer seis presentaciones en estadios de Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires.

La gira culminará con dos noches en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el 16 y 17 de diciembre, en una celebración especial de regreso a casa, 40 años después de que la banda se formara por primera vez en México.

Próximas fechas del Vivir Sin Aire Tour: LATAM