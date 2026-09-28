Después de dos años de su última presentación en Buenos Aires, Slipknot confirmó su regreso a la Argentina. La banda estadounidense se presentará el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán, en el marco de su nueva gira mundial de estadios, y llegará acompañada por dos nombres fuertes de la escena del metal: Marilyn Manson y Hatebreed.

El anuncio pone nuevamente a Slipknot frente a uno de sus públicos históricos en la región. La última vez que la banda tocó en el país fue en octubre de 2024, cuando encabezó la primera edición argentina del Knotfest en el Parque de la Ciudad. En aquella oportunidad, compartió la jornada con Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal.

Foto: prensa

Ahora el regreso tendrá formato de show propio y se concretará en uno de los estadios porteños que en los últimos años también recibió grandes recitales internacionales.

Slipknot vuelve a Buenos Aires con una nueva gira

La presentación argentina formará parte del (sic)est Stadium Tour, una gira internacional que llevará a Slipknot por grandes estadios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2027. El recorrido comenzará en julio en Londres y continuará por distintas ciudades antes de llegar a Sudamérica en septiembre.

La fecha de Buenos Aires será el 8 de septiembre de 2027, después del paso de la banda por Brasil y antes de sus presentaciones en Chile, Perú y Colombia.

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El regreso también tendrá un componente especial para los seguidores de la banda: el tour está vinculado a la celebración de los 25 años del álbum debut de Slipknot, publicado originalmente en 1999 y convertido en una pieza fundamental de la explosión del nu metal.

Marilyn Manson y Hatebreed serán los invitados

El show tendrá además dos bandas invitadas.

Uno de los nombres que más llamó la atención es Marilyn Manson, quien volverá a presentarse en la Argentina después de una década. El artista estadounidense formará parte de varias fechas latinoamericanas de la gira junto a Slipknot.

Foto: prensa

También estará Hatebreed, banda estadounidense formada en Connecticut a mediados de los 90 y reconocida por su mezcla de hardcore punk y metal.

La combinación reúne tres propuestas diferentes dentro de la escena pesada y anticipa una jornada que irá desde el metal alternativo y el hardcore hasta el sonido característico de Slipknot.

La relación de Slipknot con el público argentino

El vínculo entre Slipknot y sus seguidores argentinos comenzó hace más de dos décadas. La banda se presentó por primera vez en el país en 2005, cuando tocó en el estadio Obras Sanitarias. Desde entonces, volvió en diferentes oportunidades y construyó una relación particularmente fuerte con el público local. Los registros de conciertos contabilizan presentaciones en 2005, 2015, 2022 y 2024 antes del nuevo show anunciado para 2027.

En diciembre de 2022, Slipknot formó parte del Knotfest Roadshow en el Movistar Arena, en una edición que también tuvo a Judas Priest como protagonista.

Dos años después llegó el Knotfest en formato festival. El 26 de octubre de 2024, la banda cerró la jornada en el Parque de la Ciudad después de las actuaciones de Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal.

Aquella presentación estuvo centrada especialmente en el repertorio de los primeros años de la banda. El setlist incluyó clásicos como “(sic)”, “Eyeless”, “Wait and Bleed”, “Spit It Out” y “Surfacing”.

Cuándo y dónde será el show de Slipknot en Argentina

El próximo recital de Slipknot en Argentina será el:

Fecha: 8 de septiembre de 2027Lugar: Estadio Huracán, Buenos AiresInvitados: Marilyn Manson y Hatebreed

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Santander Visa el 1° de octubre a las 10, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el 2 de octubre a las 10.

La comercialización se realizará a través de All Access, según informó la organización.

Así, Slipknot volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos en septiembre de 2027, esta vez con un show de estadio y una nueva etapa de su recorrido internacional.