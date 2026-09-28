Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este lunes se conoció un nuevo parte médico sobre su estado de salud, que fue compartido en las redes sociales de La Noche de Mirtha, el ciclo que históricamente conduce la diva y que, durante su internación, tiene al frente a su nieta, Juana Viale.

El comunicado, fechado este lunes 28 de septiembre, lleva tranquilidad respecto de la evolución de la conductora. Según informaron desde el centro médico, “la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

El documento oficial del Sanatorio Mater Dei señala: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lamesazarg)

Además, el parte destaca que la conductora se encuentra acompañada por sus seres queridos y agradece las muestras de afecto recibidas durante estos días: “Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”.

Por último, desde la institución anticiparon cuándo habrá una nueva actualización sobre su estado de salud: “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”. El comunicado está firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

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SE SUPO CÓMO EVOLUCIONA LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND EN SU INTERNACIÓN: QUÉ SE ESPERA PARA EL ALTA MÉDICA

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo atención médica desde el viernes 18 de septiembre luego de presentar dificultades respiratorias. A casi una semana de su ingreso, la conductora evoluciona favorablemente de su cuadro de neumonía y en Intrusos llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

El encargado en dar detalles de cómoo evoluciona “la Chiqui” fue Adrián Pallares, quien brindó este martes nuevos detalles sobre la rutina que Mirtha mantiene durante su internación. El periodista contó que la conductora realiza sesiones de kinesiología y permanece activa y de buen humor: “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, relató Pallares al aire.

Además, el conductor aseguró que la evolución de la diva generó sorpresa entre su círculo más íntimo: “La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Pallares también destacó que Mirtha continúa muy atenta a la televisión, una de sus grandes pasiones, incluso durante su estadía en la clínica: “Lo decimos porque seguramente nos está viendo, porque está viendo televisión todo el tiempo”, comentó.

Si bien la evolución de Mirtha es favorable, todavía no hay una fecha confirmada para el alta médica. Ante esto, el periodista pidió cautela al hablar sobre cuándo podría regresar a su casa y explicó que los médicos todavía deben esperar los resultados de algunos estudios: “Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo, pero va todo muy bien”, señaló.

Adrián Pallares: “Mirtha está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”.

De esta manera, la expectativa está puesta en los próximos controles y estudios que determinarán cuándo Mirtha podrá continuar su recuperación fuera del Sanatorio Mater Dei: “Hoy martes, después de un fin de semana cargado de noticias y rumores, podemos decir que la salud de Mirtha Legrand está muy bien”, concluyó Pallares.