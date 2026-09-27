Danelik Galazán confirmó que se separó de Brian Sarmiento después de varias semanas de romance y convivencia tras su paso por Gran Hermano: Generación Dorada. La influencer decidió romper el silencio a través de sus redes sociales luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta infidelidad del exfutbolista.

La joven fue contundente al explicar que la pareja lleva una semana separada y negó que un supuesto engaño haya sido el motivo de la ruptura. “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, escribió Danelik en una historia de Instagram.

Foto: Instagram @danelikstar

Los rumores habían cobrado fuerza después de que el periodista Matías González asegurara que Sarmiento habría sido infiel durante una salida a un boliche. A esto se sumó otro detalle que llamó la atención de los seguidores: Danelik había dejado de seguir a su pareja en Instagram, una decisión que fue interpretada como una señal de crisis.

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DANELIK EXPLICÓ POR QUÉ DEJÓ DE SEGUIR A BRIAN SARMIENTO

Lejos de esquivar el tema, la exparticipante de Gran Hermano explicó que fue justamente su decisión de dejar de seguir a Sarmiento la que hizo que comenzaran a circular las versiones sobre una supuesta infidelidad. “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”, aclaró.

Danelik también dejó en claro que no tiene intención de profundizar públicamente sobre los motivos de la ruptura. “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”, expresó. Hasta el momento, Brian Sarmiento no se pronunció públicamente sobre la separación ni sobre las declaraciones de su expareja.

Foto: Instagram @danelikstar

Poco después de confirmar el final de la relación, Danelik publicó un video en el que se la veía bailando al ritmo de una canción de La Joaqui y acompañó las imágenes con una particular frase: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno sea feliz a su manera”. Así, la influencer dejó en claro que, pese a la reciente ruptura, pretende dar vuelta la página y continuar con su vida.

La relación entre Danelik y Brian Sarmiento había comenzado dentro de Gran Hermano: Generación Dorada y avanzó rápidamente una vez que ambos dejaron el reality. A fines de junio, apenas unos meses después de conocerse, anunciaron que habían decidido convivir y hasta mostraron su nuevo departamento. Ahora, aquel proyecto de pareja llegó a su fin y Danelik confirmó públicamente que ya no están juntos.

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