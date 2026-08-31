Santiago del Moro y sus elogios a Campanita que enfurecieron a Danelik. Video: Gran Hermano / Telefe

La polémica entre Danelik y Santiago del Moro sumó un nuevo capítulo después de la salida de la participante de Gran Hermano. Danelik insistió en que el conductor la bloqueó en redes sociales y, lejos de bajar el tono, aseguró que tiene pruebas para demostrarlo.

En sus redes, Danelik compartió el momento en el que Del Moro elogió a Campanita durante el debate del reality. “Vos ya ganaste esta competencia, te instalaste, sos una figura de reality a nivel internacional. He visto pasar mucha gente, pero no hay otra igual”, le dijo el conductor a la participante paraguaya.

Danelik mostró pruebas y apuntó contra el conductor

Danelik sigue furiosa con Santiago del Moro

Danelik no solo reafirmó que fue bloqueada, sino que también deslizó que la actitud de Del Moro fue una reacción a sus dichos. “¿Vieron que les dije que me había bloqueado de Instagram? Bueno, aquí les dejo esto, lo hace para que yo lo vea porque lo dejé expuesto”, escribió en las redes sociales.

Además, frente a la desmentida pública de Del Moro, Danelik aseguró: “Tengo la grabación de pantalla, cuando quiero buscarlo o entrar a su perfil me sale usuario no encontrado”.

Danelik y Brian Sarmiento. Foto: Captura de X (@DanelikstarOK)

La reacción de Brian Sarmiento

Por su parte, Santiago del Moro no volvió a responderle y, según trascendió, no planea hacerlo.

En paralelo, Brian Sarmiento también expresó su enojo con la producción de Gran Hermano y dejó abierta la posibilidad de hablar públicamente sobre el tema: “Sigan ustedes…”.