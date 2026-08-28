El reality Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa horas de máxima tensión luego de un fuerte escándalo entre Campanita y Danelik que terminó con la expulsión de ambas participantes de la casa.

La situación provocó una inesperada reacción de Brian Sarmiento, pareja de Danelik, quien tomó la decisión de abandonar el programa y apuntó duramente contra la producción.

En las últimas horas se desató un terrible escándalo entre Campanita y Danelik en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada que derivó en la decisión de producción de expulsar a ambas participantes del reality.

Lo cierto es que este episodio derivó en una inesperada decisión de Brian Sarmiento, también participante del reality, quien abandonó la casa y apuntó contra la producción a través de un duro mensaje que subió a sus redes.

Foto: Captura de X (@DanelikstarOK)

EL FURIOSO DESCARGO DE BRIAN SARMIENTO CONTRA LA PRODUCCIÓN DE GH

“Les voy a decir una sola cosa... Yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte”, comenzó Brian Sarmiento en un mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram.

“A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó. Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender”, advirtió.

El duro descargo de Brian Sarmiento en redes sociales (Foto: Instagram @bbriansarmiento)

Además, Sarmiento dejó en claro que su postura está del lado de su pareja y defendió la actitud que tuvo durante el enfrentamiento que terminó con su expulsión. “Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza”, afirmó.

Minutos más tarde, Brian compartió un video desde su casa en el que contó que decidió irse del reality para acompañar a Danelik luego de su expulsión. Visiblemente molesto por lo ocurrido, volvió a cuestionar la situación y aseguró que no quería brindar detalles que pudieran complicar todavía más el conflicto.

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano y explotó contra la producción (Video: Instagram @bbriansarmiento)

“Vengo acá a decirles que yo estoy en mi casa. Me fui de la casa de Gran Hermano, no quiero decir nada que comprometan las cosas más de lo que están pero fue una vergüenza”, comenzó el exfutbolista su duro descargo.

Luego, se refirió directamente a lo sucedido entre su pareja y Campanita y sostuvo que Danelik fue injustamente señalada por su comportamiento dentro de la casa: “Por suerte está acá y está bien, estamos juntos. Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla a Pincoya para que reaccione”.

Finalmente, Sarmiento reconoció que se encuentra profundamente afectado por la situación y anticipó que podría brindar más detalles sobre lo ocurrido una vez que termine todo.

“Es una vergüenza todo lo que pasó. Estoy bastante enojado y muy dolido por todo y ya voy a ver cómo seguimos. Estamos bastante preocupados por cómo la están haciendo quedar”, concluyó Sarmiento, indignado.