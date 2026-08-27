La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar envuelta en una enorme tensión después de que la producción tomara una drástica decisión: expulsar a Campanita y Danelik por los incidentes protagonizados en las últimas horas.
La determinación fue comunicada en vivo y generó reacciones completamente diferentes entre las dos participantes. Mientras Danelik aceptó la sanción y se retiró de la casa sin mayores inconvenientes, Campanita protagonizó un verdadero ataque de llanto, desesperación y furia y se negó rotundamente a abandonar el reality.
“¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. No me voy a ir. Ahora sí que no me voy”, atinó a decir la joven, quien no tardó en romper en llanto y angustiarse por la situación.
“Me parece horrible. No, no, no. No me voy a ir. Ahora sí que no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Nunca en mi vida agredí a nadie. Nunca hice eso. Me parece muy injusto. Y no me voy a ir. Ahora sí que no me voy a ir”, agregó.
La participante también recordó el episodio ocurrido el día anterior y sostuvo que, pese a haber sido provocada, nunca habría atacado físicamente a nadie: “Una vez una chica me pegó y ni a una así le pegué yo. Nunca hice eso en mi vida. Eso es la cosa más horrible. Y no me voy a ir de esa manera”, manifestó.
Ya en el confesionario, Campanita continuó defendiendo su postura y volvió a negar haber agredido a alguien: “Yo no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Yo nunca le agredí, amado. Nunca ni a nadie en mi vida le hice eso”, sostuvo, con lágrimas en los ojos.
“Me parece totalmente horrible. La cosa más humillante de mi vida. Irme por algo que yo no hice y que nunca hice en mi vida”, afirmó.
“Me quitaron mis cosas varias veces. Ella tiró mi rama de flores en el basurero. No dije nada. Quité las fotos varias veces. Quitaron mi tapete. Nunca dijiste nada, amado. Siempre dijiste que no podías interferir”, enumeró.
“Me parece totalmente horrible. La cosa más humillante de mi vida. Irme por algo que yo no hice y que nunca hice en mi vida”.
Y explicó su versión del episodio de las fotografías: “Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más, no arrugué, no hice nada con las cosas de nadie”.
De esta manera, la participante volvió a protagonizar una escena de extrema tensión dentro del reality y repitió una actitud que ya había tenido anteriormente: negarse a cumplir con la orden de abandonar la casa.
¡Qué momento!
“Una vez una chica me pegó y ni a una así le pegué yo. Nunca hice eso en mi vida”.
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LA TREMENDA PELEA DE TAMARA PAGANINI Y PINCOYA EN GRAN HERMANO: GRITOS, AMENAZAS Y UN CARA A CARA QUE TERMINÓ AL LÍMITE
¡Se picó fuerte! Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron un tremendo enfrentamiento en Gran Hermano: Generación Dorada que dejó a todos al borde del infarto, con un ida y vuelta cargadísimo de insultos, acusaciones y provocaciones.
El momento fue registrado y posteriormente compartido en Instagram por la cuenta @mundofamososok, donde rápidamente comenzó a circular el video del inesperado cruce entre las dos figuras del reality de Telefe.
Todo comenzó con una fuerte acusación vinculada a un supuesto escupitajo. Lejos de bajar el tono, las dos mujeres quedaron enfrentadas cara a cara y comenzaron a recriminarse mutuamente lo ocurrido: “Me acabas de escupir”, se la escuchó decir a Pincoya.
Sin embargo, Tamara se defendió: “Vos me escupiste, yo te soplé”. La discusión fue subiendo de temperatura hasta que aparecieron las amenazas de un posible enfrentamiento físico.
“No seas tarad..., Pincoya. Si algo pasa, ¿sabés quién termina en el suelo?“, disparó Paganini. Y la otra jugadora retrucó sacándole los anteojos: ”¡Pegame, dale pegame!“.
En medio del caos, Gran Hermano pidió un poco de calma: “Atención a todos. Les pido, por favor, a alguien que esté un poco más tranquilo, que intente separar esta situación y no se quede mirando para que llegue a un extremo innecesario”, solicitaron.
¡Tremendo!