El 26 de agosto, Yanina Latorre fue sorprendida en vivo con un llamado de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel.

La conductora de SQP atendió la comunicación al aire, pero el llamado quedó trunco porque la madre de la artista no quería hablar públicamente. Al enterarse de que la conversación estaba saliendo en vivo, Yanina decidió cortar abruptamente la comunicación para resguardar a Mariana, quien se encontraba completamente angustiada y enojada.

El llamado se produjo en medio del escándalo generado por los resultados de la auditoría que Tini Stoessel habría realizado sobre su patrimonio y su economía, que durante años estuvo manejada por su padre, Alejandro Stoessel.

En ese contexto, trascendió que la cantante “no es dueña de nada”, una versión que generó una fuerte polémica alrededor de la familia.

Por qué la mamá de Tini Stoessel llamó furiosa a Yanina Latorre (captura de América TV y redes)

Por qué la mamá de Tini Stoessel llamó furiosa a Yanina Latorre

En LAM, Pepe Ochoa reveló el motivo por el que Mariana Muzlera se comunicó con Yanina Latorre y aseguró que estaba muy enojada por sus dichos.

“Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio”, contó el panelista de Ángel de Brito.

“Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”, aseguró Pepe Ochoa.

Foto: Captura de video de X (@nom0leste)

Qué había dicho Yanina Latorre sobre la auditoría de Tini Stoessel

Según explicó Yanina Latorre, Alejandro Stoessel no habría intentado quedarse con los supuestos 70 millones de dólares que faltarían de la auditoría, sino que habría ejercido un fuerte control sobre los gastos de su hija.

En El Observador, la conductora contó detalles sobre el manejo del dinero de Tini y aseguró: “Cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó”.