El enfrentamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por la fortuna familia dejó a Mariana Muzlera, la madre de la cantante, en una situación de profunda angustia. La disputa por el manejo del patrimonio de la artista impactó de lleno en el entorno familiar y generó un fuerte hermetismo.

Según trascendió, Tini (29) habría solicitado una auditoría para revisar en detalle los ingresos generados a lo largo de su carrera. Uno de los puntos que más llamó la atención fue que la cantante no figuraría como contratada, socia ni dueña en las estructuras vinculadas a su actividad profesional.

Mariana Muzlera y Tini Stoeessel (Foto: Instagram @mluciamuz)

En medio de la crisis, Mariana Muzlera quedó en el medio del fuego cruzado entre su ex marido y sus hijos. Según contó Paula Varela en Intrusos, la sociedad que controla la carrera de Tini está conformada por Mariana y Alejandro Stoessel, que han emprendido infinidad de proyectos con la misma.

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“Me dicen que tuvieron varios emprendimientos, y que algunos fracasaron. El último fue una marca de bikinis y trajes de baño llamada Tierra de pecado, que en los shows de 2023 fue sponsor”, agregó Varela.

Por otra parte, Varela también contó que Muzlera se instaló en un departamento en Miami que tiene la familia tras su separación de Alejandro Stoessel, y su compañero Dani Ambrosino reveló que la ex modelo decidió borrar todas sus historias de Instagram

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

“Me dicen que ella está muy triste, que está esperando que se vaya pasando este momento. Tiene esperanzas de que este momento va a pasar. Hoy, Alejandro Stoessel, que antes negaba, está diciendo ‘transición’. Personas allegadas a él le preguntaron y él dice ‘Bueno, sí, es una transición’. Lo que dice Ale Stoessel es que él asienta todo en su tema salud”

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