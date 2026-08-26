Cande y Mica Tinelli salieron a bajarle el tono a la polémica que ellas mismas habían encendido horas antes contra Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, en medio del escándalo familiar que volvió a poner en el centro de la escena la vieja pelea entre el productor y Marcelo Tinelli por los derechos de “Patito Feo”.

Todo se había reavivado esta semana cuando trascendió que Tini Stoessel habría auditado a su padre por el manejo del dinero que generó su carrera, una información que reflotó el conflicto judicial que Alejandro Stoessel mantuvo con Marcelo Tinelli años atrás.

En ese contexto, tanto Cande como Mica Tinelli salieron a las redes con mensajes filosos contra el ex socio de su papá, hablando de “justicia divina” y de un “karma” que finalmente les daría la razón.

LA ACLARACIÓN DE CANDE TINELLI

Sin embargo, ese impulso duró poco. A través de sus historias de Instagram, Cande Tinelli publicó una aclaración dirigida puntualmente a quienes interpretaron sus palabras como un ataque a Tini Stoessel.

“Para las fans que no entendieron: no es contra Tini esto. Repito, yo la adoro y deseo que esto se resuelva y ella sea feliz y esté bien. Siempre pensé así y sentí así. No tengo otra sensación contra ella ni nadie”, escribió, remarcando que su enojo apuntaba a otro lado.

“Solo recuerdo todo lo que se vivió cuando salió ese tema y todo lo que tuvimos que escuchar y leer sus hijos”, agregó, en referencia al momento en que la canción “Ángel” reavivó públicamente la interna familiar.

Cerró el posteo con un contundente “fin. No hablo más del tema. Ojalá todo se resuelva. La banco 100% de corazón”, acompañado de emojis de manos en oración y un corazón rojo.

Cande y Mica Tinelli recularon tras sus posteos contra Alejandro Stoessel. Crédito: Instagram

EL DESCARGO DE MICA TINELLI

Por su parte, Mica Tinelli también sumó su propia historia, publicada justo el día de su cumpleaños. “Mi última historia no es para nadie en especial, ni por ninguna situación en particular. Simplemente pienso así de la vida en general”, escribió sobre una foto con flores de fondo.

Cande y Mica Tinelli recularon tras sus posteos contra Alejandro Stoessel. Crédito: Instagram

Ahí agregó una frase que funcionó como cierre definitivo de la polémica: “Se ve que les quedó justo para inventar o suponer pavadas, nada que me importe menos que meterme en asuntos de otros”. Y remató pidiendo dejar el tema atrás: “Hoy es mi cumple, quiero disfrutar y ser feliz tranquila con la gente que amo, graciass”, seguido de varios emojis de flores.