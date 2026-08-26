El viaje de Tini Stoessel a París no solo estuvo marcado por los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul.

En las últimas horas, en medio del escándalo familiar y financiero que atraviesa la cantante con su papá, Alejandro Stoessel, en Intrusos dieron a conocer una estimación de cuánto habría gastado durante su reciente estadía de cuatro días en la capital francesa.

Tini Stoessel. Foto: prensa

Según la información difundida en el programa de América, entre el jet privado, el alojamiento, las compras y el vestido de novia, el desembolso habría rondado los 400 mil dólares.

La cifra surge de sumar los valores que fueron mencionados al aire y que permiten dimensionar el nivel de gastos asociado a una escapada de lujo de estas características.

Cuánto habría gastado Tini Stoessel en su viaje a París

De acuerdo con el informe presentado en Intrusos, el gasto más importante del viaje habría sido el avión privado.

Según explicaron en el programa, un vuelo privado entre Miami y París puede costar alrededor de 80 mil dólares por tramo. Como Tini habría utilizado este servicio para viajar de ida y vuelta, el valor estimado del traslado habría alcanzado los 160 mil dólares.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

A eso se le sumaría el alojamiento durante las cuatro noches que permaneció en París. En el programa se mencionó una cifra cercana a los 20 mil dólares para la estadía en un hotel de lujo.

La cantante también habría destinado alrededor de 20 mil dólares a compras durante el viaje. Entre ellas, se mencionaron unas chatitas Chanel y una cartera.

Pero el gasto más llamativo habría sido el vestido que utilizará para su casamiento con Rodrigo De Paul.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

El vestido de novia de Tini: cuánto habría costado

Uno de los principales motivos del viaje a París fue avanzar con los preparativos para el casamiento. Tini se reunió allí con el diseñador Ludovic de Saint Sernin, elegido para realizar su vestido de novia. El diseñador francés es conocido, entre otros trabajos, por vestir a figuras internacionales como las Kardashian y Georgina Rodríguez.

Según la información difundida en Intrusos, el vestido tendría un valor estimado de 200 mil dólares.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Ese monto, sumado a los 160 mil dólares del avión privado, los aproximadamente 20 mil dólares del hotel y otros 20 mil dólares en compras, lleva el gasto total del viaje a una cifra cercana a los 400 mil dólares.

Es importante aclarar que estos valores no fueron presentados como comprobantes de gastos de la cantante, sino como estimaciones difundidas en televisión. El precio final del vestido, la estadía y los demás consumos no fueron confirmados públicamente por Tini.

El viaje de Tini a París antes de su casamiento con Rodrigo De Paul

Tini había compartido en sus redes sociales imágenes de su viaje a París, donde estuvo acompañada por amigas y su perra Fifi. Durante la estadía recorrió distintos puntos de la ciudad y mostró parte de los preparativos vinculados a su boda.

La cantante también registró en un vlog el viaje y confirmó oficialmente su casamiento con Rodrigo De Paul, además de mostrar parte de la primera prueba del vestido.

Las imágenes del viaje habían generado especial atención por el contexto: Tini se encontraba organizando su boda mientras comenzaban a circular versiones sobre la revisión de sus cuentas y el conflicto con su padre.

El conflicto entre Tini Stoessel y su papá por el manejo de su dinero

El dato sobre los gastos del viaje aparece en un momento especialmente sensible para la cantante. Hace aproximadamente tres meses, Tini habría terminado el vínculo profesional con Alejandro Stoessel, quien durante 15 años fue su representante y estuvo al frente de distintos aspectos de su carrera.

Luego, la artista habría solicitado una auditoría para conocer cómo se había administrado el patrimonio generado durante esos años.

Foto: Prensa (Telefe)

Según los resultados de esa auditoría que trascendieron públicamente, los derechos económicos vinculados a su carrera y a su imagen estarían dentro de sociedades en las que Tini no tendría participación accionaria ni control.

También se informó que la cantante no habría tenido acceso directo a las cuentas de esas compañías y que recién en junio de 2026 habría logrado acceder a una cuenta de titularidad exclusiva con intervención de sus abogados.

La información difundida también señala que las cifras involucradas serían millonarias. Algunas versiones periodísticas hablan de un patrimonio generado por la carrera de la artista que podría superar los 70 millones de dólares, aunque esos montos forman parte de las versiones surgidas a partir de la auditoría y no de una cifra judicialmente determinada.

El episodio de la tarjeta que habría encendido la alarma

Uno de los episodios que más trascendió alrededor de la auditoría fue un supuesto inconveniente con una tarjeta durante un viaje al exterior.

Según elTrece, Tini habría intentado comprar una cartera valuada en unos 2500 euros y la tarjeta no habría sido autorizada. Ese episodio habría generado preguntas sobre el acceso que tenía la cantante a su propio dinero y habría contribuido a que comenzara la revisión de sus cuentas.

En paralelo, trascendió que Tini habría tenido un límite de alrededor de 5000 dólares en una de sus tarjetas personales, un dato que fue mencionado al explicar cómo funcionaba el esquema financiero que ahora está siendo revisado.

Qué dijo el entorno de Alejandro Stoessel

En medio de la repercusión del caso, también trascendió la postura del padre de Tini. Según informó TN, desde su entorno sostuvieron que la situación estaría siendo malinterpretada por los medios y rechazaron la interpretación que se estaba haciendo públicamente sobre el manejo de las finanzas de la cantante.

Por el momento, el conflicto se encuentra atravesado por negociaciones entre las partes y, según los informes periodísticos publicados hasta ahora, no existe una denuncia judicial por defraudación o administración fraudulenta contra Alejandro Stoessel.

En ese contexto, el viaje de cuatro días a París vuelve a poner el foco sobre el particular nivel de vida de Tini: según las estimaciones difundidas en Intrusos, entre trasladarse en un jet privado, alojarse en un hotel de lujo, realizar compras y avanzar con el vestido de novia, la escapada habría alcanzado una cifra cercana a los 400 mil dólares.