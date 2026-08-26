La serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán continúa generando repercusiones. A pocos días de su estreno, uno de los temas que más polémica despertó fue la decisión de mostrar parte de la historia de Luis Vadalá, quien fue pareja de la One durante más de una década y de quien se separó en medio de un escándalo.

Días atrás, la familia de Vadalá manifestó su intención de iniciar acciones legales contra Moria por la manera en que el hombre aparece retratado en la serie de Netflix. Sus afectos consideran que la ficción lo presenta como un ser aberrante, adicto y ladrón y que la realidad no fue así.

Ante esta situación, Sofía Gala fue consultada por el equipo de “Desayuno Americano” (América TV) y, fiel a su estilo, no esquivó la polémica. La actriz se mostró contundente al responder sobre el supuesto juicio que la familia de Vadalá pretende iniciar contra su madre.

Moria Casán y Luis Vadalá cuando eran pareja

SOFÍA GALA, LETAL CONTRA LA FAMILIA DE LUIS VADALÁ

“¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer”, apuntó Sofía Gala cuando le consultaron por la supuesta demanda que iban a presentar.

Más adelante, el cronista del ciclo de Pamela David le preguntó puntualmente si era cierto lo que había mencionado el ex asistente de Moria acerca de la existencia de golpes. Frente a esa consulta, la actriz prefirió no dar detalles, aunque volvió a cuestionar la decisión de la familia de avanzar con un eventual juicio.

Tras la amenaza de juicio, Sofía Gala fue letal con la familia de Luis Vadalá (Video: Desayuno Americano)

“No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo”, contestó la hija de Moria. Antes de finalizar el móvil, aprovechó la ocasión para hacerle un particular reclamo a su mamá: “Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe”.

Luis Vadalá falleció en 2023, años después de haber protagonizado junto a Moria una relación que se extendió durante más de una década y que terminó de manera conflictiva. Ahora, su aparición en la ficción volvió a poner aquella historia en el centro de la escena y generó el rechazo de parte de su familia.