Las famosas fueron protagonistas del BAFWEEK en La Rural de Buenos Aires. Sofía Gala, Laurita Fernández, Anita Espasandín y Mica Riera fueron algunas de las figuras que dijeron presente y se destacaron con looks coloridos que adelantaron las tendencias de la próxima temporada.

SOFÍA GALA APOSTÓ POR EL TOTAL BLACK

Sofía Gala eligió un look total black, con un saco de cuerpo negro, sandalias y una cartera roja que se convirtió en el detalle protagonista del outfit. Para completar la propuesta, llevó los labios maquillados en el mismo tono rojo, logrando un estilismo elegante y con un fuerte contraste.

Sofía Gala en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

LAURITA FERNÁNDEZ Y ANITA ESPASANDÍN: MISMO GÉNERO, DISTINTOS ESTILOS

Laurita Fernández sorprendió con un conjunto de base rosa pastel, combinado con zapatos en punta y cartera roja. Como abrigo llevó una campera estampada en tonos verdes, con flores rosas y similares, que aportó color y movimiento al look.

Laurita Fernández en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

El mismo saco de Las Pepas también fue elegido por Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, aunque ella lo llevó de una manera completamente diferente: lo combinó con un short y una blusa del mismo género y estampado, sumó medias rojas, zapatos rojos y una cartera en el mismo tono para completar un estilismo coordinado y llamativo.

Anita Espasandín en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

MICA RIERA MOSTRÓ CÓMO LUCIR SU EMBARAZO CON UN BUEN LOOK

Mica Riera también fue una de las protagonistas del desfile y aprovechó la ocasión para mostrar su panza de embarazada. La actriz eligió una blusa rosa abotonada, que combinó con un pantalón chocolate de pierna ancha.

Mica Riera en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Para completar el look, sumó sandalias y un saco en tono nude, en una propuesta de tonos suaves que puso el foco en su embarazo y en la comodidad sin resignar estilo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.