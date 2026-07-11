Laurita Fernández aprovecha el tiempo libre para relajarse junto al elenco de la obra teatral “La cena de los tontos”.

En esta oportunidad, decidió realizar un exigente reto de destreza física en el piso de su camarín que capturó la atención.

La actriz se sumó a una tendencia viral al hacer el famoso “planchas challenge” El juego consiste en sostener la exigente postura corporal el mayor tiempo posible frente a un cronómetro que corre velozmente en la pantalla del celular. El momento quedó inmortalizado a través de un entretenido clip audiovisual que se subió a sus historias de Instagram oficiales.

Laurita Fernández en los camarines antes de la función de “La cena de los tontos”. Fuente: Instagram @holasoylaurita

Mientras intentaba mantener la concentración y la rigidez de sus músculos en plena rutina física, Miel, su perrita caniche, se interpuso constantemente frente a la cámara.

EL ENTRENAMIENTO DE LAURITA FERNÁNDEZ ANTES DE SALIR A ESCENA

El video rápidamente recolectó miles de interacciones con las caras que hacía la dupla para no caer al suelo por el cansancio.

Laurita Fernández y el desafío en los camarines antes de la función de "La cena de los tontos". Fuente: Instagram @holasoylaurita Por: Instagram

A pesar de los mimos de Miel, los protagonistas de la comedia demostraron estar en un excelente estado atlético y se tomaron la situación con muchísimo humor antes de cambiarse para salir a deleitar al público.