Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

El domingo 12 de julio desde las 13.45 horas,Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores Diego Reinhold y Muni Seligmann, quien también es cantante infantil.

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el presentador de televisión Gabriel Corrado, la conductora y exvedette Amalia Yuyito González y Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza.

ASÍ FUE LA CHARLA DE MIRTHA LEGRAND CON LA MAMÁ DE MESSI TRAS EL TRIUNFO FRENTE A EGIPTO

La histórica victoria de la Selección Argentina despertó una ola de festejos en todo el país y Mirtha Legrand no fue la excepción. La conductora habló en vivo con TN tras el triunfo y reveló que habló con la mamá de Lionel Messi tras el triunfo frente a Egipto.

“Lloré de emoción. ¡Qué emoción! Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción. Decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo, Mirtha’. Fue una llamada rápida de cariño. Estaba muy contenta”, contó.

Celia y Lionel Messi (Foto: @leomessi/Instagram)

La diva aseguró que nunca había vivido un desenlace semejante: “Fue un final soñado, maravilloso. Yo en la vida vi nada igual. Emocionadísima. Al final lloré de emoción. Con esos goles que hicieron... Yo cuando estoy muy emocionada, muy feliz, lloro. Y esta vez lloré porque realmente Argentina puede seguir”.

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