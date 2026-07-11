Una joven modelo rusa se convirtió en una de las protagonistas virales del Copa Mundial de la FIFA 26™ por su sorprendente parecido con Erling Haaland. Se trata de Anastasia Kostromitina, quien ganó popularidad tras la publicación de un video en el que muestra su gran semejanza al delantero de Noruega.

El cabello rubio, los ojos claros, la forma del rostro y una expresión similar a la del goleador noruego. La modelo aprovechó la repercusión para recrear algunas poses características de Haaland y sumarse al fenómeno que rápidamente trascendió las fronteras de Rusia.

El increíble parecido de la modelo rusa Anastasia Kostromitina con el futbolista de Noruega Erling Haaland (Fotos: Instagram/@nas__kos).

Antes de convertirse en tendencia por su parecido con Haaland, Anastasia ya tenía una carrera vinculada al mundo de la moda. Según trascendió, trabajó en campañas para reconocidas marcas internacionales como Dyson y Uniqlo.

El increíble parecido de la modelo rusa Anastasia Kostromitina con el futbolista de Noruega Erling Haaland (Fotos: Instagram/@nas__kos).

El increíble parecido de la modelo rusa Anastasia Kostromitina con el futbolista de Noruega Erling Haaland (Fotos: Instagram/@nas__kos).

El increíble parecido de la modelo rusa Anastasia Kostromitina con el futbolista de Noruega Erling Haaland (Fotos: Instagram/@nas__kos).

El increíble parecido de la modelo rusa Anastasia Kostromitina con el futbolista de Noruega Erling Haaland (Fotos: Instagram/@nas__kos).

El increíble parecido de la modelo rusa Anastasia Kostromitina con el futbolista de Noruega Erling Haaland (Fotos: Instagram/@nas__kos).

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026: NORUEGA VS. INGLATERRA Y LOS PARTIDOS QUE QUEDAN

La Copa Mundial de la FIFA 26™ entra en su etapa decisiva con la disputa de los cuartos de final. Este sábado 11 de julio, Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en la semifinal.

El ganador de este duelo se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, selecciones que se enfrentan en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Este sábado 11 de julio, Argentina y Suiza se enfrentan en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un lugar en la semifinal del mundial 2026 (Foto: Google).

Hasta el momento, Francia y España ya aseguraron su clasificación a las semifinales luego de superar a Marruecos y Bélgica, respectivamente, y se enfrentarán entre sí el próximo 14 de julio por un boleto a la gran final.

El martes 14 de julio Francia vs. España disputarán por un lugar en la final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium, conocido como Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas (Foto: Google).

La otra llave se definirá con los encuentros entre Noruega e Inglaterra y Argentina frente a Suiza, que completan los cuartos de final este sábado. Luego del partido por el tercer puesto, programado para el 18 de julio, la final del MUNDIAL™ se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Quién es la modelo rusa que se parece a Erling Haaland?

La modelo rusa que se volvió viral por su parecido con Erling Haaland es Anastasia Kostromitina.

¿Anastasia Kostromitina es familiar de Erling Haaland

No hay información que indique que tengan algún parentesco. La comparación surgió únicamente por el parecido físico que remarcaron los usuarios en redes sociales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.