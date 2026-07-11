La fiebre mundialista está en su punto más alto. Con la Selección Argentina lista para enfrentarse a Suiza en un duelo crucial por el pase a la Semifinal del MUNDIAL™, las celebridades locales empiezan a mostrar su apoyo de las formas más creativas.

La encargada de romper el molde esta vez fue Valeria Mazza, quien sorprendió a sus seguidores con un impactante outfit de alta costura que fusiona la pasión futbolera con las últimas tendencias del street style internacional.

Valeria Mazza mostró su look mundialista (Foto: Instagram).

¿Cómo es el look mundialista de Valeria Mazza para el MUNDIAL™?

Para responder de forma directa a quienes buscan inspiración para alentar a la ‘Scaloneta’, el look de la supermodelo se compone de:

La camiseta oficial: Valeria viste la icónica camiseta celeste y blanca con el parche dorado de campeón.

Blazer Oversize: Un saco sastrero negro de corte amplio que le aporta estructura y elegancia urbana al conjunto.

Falda de red y lentejuelas: La pieza estrella es una falda estilo red con flecos de brillos que caen por debajo de la rodilla, sumándose a la tendencia del glam-sport .

Accesorios con actitud: Un cinturón ancho de cuero con tachas que marca la cintura y zapatos de taco alto con hebillas, pisando (literalmente) una pelota de fútbol clásica.

Valeria Mazza mostró su look mundialista (Foto: Instagram).

¿Se puede usar una camiseta de fútbol en un evento formal?

Sí. El truco de Valeria Mazza demuestra que combinar prendas deportivas con sastrería y texturas brillantes (high & low) es la clave del éxito para este Mundial 2026.

¿Cuándo juega Argentina contra Suiza en el Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrenta a Suiza el sábado 11 de julio en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, buscando un pase directo a la Semifinal del torneo.

¿Cómo combinar la camiseta de Argentina con elegancia?

Para lograr un look elegante con la camiseta de Argentina, combínala con un blazer negro oversize, un cinturón ancho para estilizar la figura y prendas con texturas modernas como faldas de red, transparencias o pantalones sastreros.

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