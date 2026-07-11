Tomás Cataldi, hijo de la influencer Geraldine Mayer, publicó un extenso video en el que relató el presunto maltrato psicológico por parte de su madre durante gran parte de su vida. Tras la viralización del caso, la fashionista decidió romper el silencio.

Según reveló la periodista Pilar Smith en LAM, Mayer fue contactada telefónicamente desde Miami, ciudad donde reside junto a su esposo y su hija menor: “Está muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice”.

Tomás Cataldi denunció a su mamá públicamente, la influencer Geraldine Mayer, por presunto maltrato psicológico (Foto: captura Instagram).

La periodista del programa de América también señaló que la notó “destrozada” por la repercusión que tomó el caso. Personalidades como Yanina Latorre y Mariana Fabbiani apoyaron al joven tras sus declaraciones.

QUÉ DENUNCIÓ TOMÁS CATALDI CONTRA GERALDINE MAYER

El conflicto se hizo público luego de que Tomás Cataldi, de 20 años, compartiera una serie de videos en sus redes sociales en los que relató experiencias que, según su versión, marcaron su infancia y adolescencia.

En su testimonio, el joven acusó a su madre de haber ejercido presunto maltrato psicológico mediante gritos, humillaciones, descalificaciones y comparaciones constantes. Además, sostuvo que la imagen de familia perfecta que se mostraba en redes sociales no reflejaba lo que ocurría puertas adentro del hogar.

Tomás Cataldi denunció a su mamá públicamente, la influencer Geraldine Mayer, por presunto maltrato psicológico (Foto: captura Instagram).

“Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos. La frase que me quedó marcada para siempre fue ´nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos´. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida", expresó el joven.

Cataldi también difundió capturas de conversaciones privadas y audios que, según explicó, respaldan su relato. En uno de los momentos más delicados de su descargo, reveló que durante la adolescencia atravesó una profunda crisis emocional e incluso aseguró haber intentado quitarse la vida.

LA ACLARACIÓN QUE HIZO TOMÁS CATALDI

Pese al fuerte impacto que generó su relato, el joven aclaró que no inició una denuncia judicial contra su madre.

“No estoy denunciando. Solo estoy contando mi experiencia. Mi intención es ayudar a las personas que estén pasando por algo parecido para que pidan ayuda y no se queden calladas”, expresó en sus videos, donde además contó que actualmente vive solo, trabaja y ya no mantiene contacto con sus padres.

QUIÉN ES GERALDINE MAYER

Geraldine Mayer es una influencer de moda y lifestyle que construyó una importante comunidad en redes sociales mostrando looks, viajes y aspectos de su vida cotidiana. Tras viralizarse las acusaciones de su hijo, su nombre se convirtió en tendencia y, según distintos medios, cerró temporalmente sus perfiles públicos mientras crecía la repercusión del caso.

La influencer Geraldine Mayer fue denunciada pública por su hijo por presunto maltrato psicológico (Foto: Instagram).

Hasta el momento, la única respuesta pública de Mayer fue la transmitida por Pilar Smith, en la que negó los hechos denunciados por Tomás Cataldi y adelantó que, por ahora, no brindará más declaraciones.

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